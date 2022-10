TV-ajánló 1 órája

Mondj igent a ruhára!

Nincs - vagy legalább is nagyon kevés - az a kislány, aki ne akarna menyasszony lenni, igazi hófehér "hercegnős" ruhában pompázni a királyfi oldalán. Gyerekként a célnak tökéletesen megfelel menyasszonyi ruhának akár egy csipkés ágyterítő is, de ha a való életben eljön a nagy nap, akkor az ara nem éri be akármivel.

Illusztráció: Shutterstock

Bizton állíthatjuk, hogy az esküvői ruha kiválasztása sarkalatos pontja a nagy napnak. Ami nem is csoda, hiszen az egész alkalom főszereplőjéről van szó, mindenki őt nézi, fotók, videók készülnek róla, kis túlzással az örökkévalóságnak. S mivel nagy a tét, nagyok az elvásárok is: a ruha legyen tökélese, ízléses, szűzies, de azért mutasson meg annyit amennyit csak lehet, legyen egyedi, és persze megfizethető. Mivel ilyet találni nem egyszerű, a legtöbb menyasszony szakértő segítséget vesz igénybe. A FEM3 adón futó Mondj igent a ruhára! című sorozat Atlanta egyik ismert esküvői ruhaszalonjának, a Bridals by Lorinak az életébe enged bepillantást. A cél, hogy minden egyes ara maradéktalanul elégedett legyen élete legfontosabb ruhájával, és ebben szakértők sokasága siet a segítségére. FEM3, 20.00 Mondj igent a ruhára: Atlanta

