Azt mondják a vidéki emberek, ahol a szőlő megterem, ott a birs is jól érzi magát. Tolna megyében van szőlőültetvény bőven, ennek ellenére birsből csupán egy-egy fát ültetnek.

– A nagymamám így ősz tájékán mindig készített birsalmasajtot és lekvárt – mondta a szekszárdi Simon Éva. Pár évvel ezelőtt arra kértem a férjemet, aki kertész, vásároljunk mi is pár birsfát a kertünkbe. Most négyévesek a növények, és mindegyik tele van gyümölccsel. A szomszédaink megcsodálták, milyen szép nagyok a birsalmák. Mi az ültetést követően minden év tavaszán megtrágyáztuk a fák környékét, bizonyára azért lettek ilyen szépek. Most, hogy én is nagymama lettem, örömmel készítem el minden karácsonyra a birsalmasajtot – mesélte Éva.

A birsalma és birskörte világos húsa nyersen kevésbé élvezhető, megfőzve vagy megsütve azonban a gyümölcs sötétrózsaszínes lesz, és isteni finom. A birs olajos héja általában nagyon vastag, cserében viszont fantasztikus illata van. A birs hűvös helyen hónapokig eláll.

A birs a meleg éghajlatot kedveli. Eredeti termőterületein, Iránban, Örményországban a vadbirs is megterem. A négy-hat méteresre növő fa rózsaszínes virágait májusban és júniusban hozza, levelei sötétzöldek. A gyümölcs szeptemberben, októberben érik, de egyes fajokat novemberben, decemberben szüretelnek. A világon mintegy kétszáz faj ismert.

Hazánkban legismertebb a Bereczki, a Leskováci és a Konstantinápolyi birs. Az almával és körtével megegyező a szénhidráttartalma, viszont C-vitaminban gazdagabb. Pektint és csersavat is bőven tartalmaz. A pektin a héjában és a magházában található, ettől keményedik meg a birsalmasajt, tehát ha ezt szeretnénk készíteni, ne hámozzuk a birset, mondta Simon Éva.

Érdemes megjegyezni, hogy a birsnek nagyon kemény a héja, így nehéz felvágni, kimagozni, de megéri vele bajlódni. A kemény állaga miatt több munkaráfordítást igényel a tisztítása, darabolása és a préselése is, ezért kevesebben vállalkoznak rá. Kiváló kompótot, lekvárt, birsalmasajtot, sőt még pálinkát is lehet belőle készíteni.

A birsnek számos kiváló élettani hatása van. Pektintartalmának köszönhetően leköti a méreganyagokat, ízületi fájdalmakban szenvedők egyenek mindennap birset. Nyákoldó, nyugtató hatású a levéből készült főzet. A népi gyógyászat az egész magokat köhögéscsillapítóként, enyhe hashajtóként alkalmazza. Emésztési problémák esetén is jól használható. Don Quijote Sancho Panza gyomorrontását is birssel javasolta gyógyítani. A birs termékenységi szimbólum, a görög mitológiában is szerepel.

A birsalmasajt receptje



A birsalmákat tisztára mossuk, erre kiváló megoldást jelent egy körömkefe. Kivágjuk a hibás részeket, és egészben feltesszük főni annyi vízben, amennyi ellepi. A főzési idő körülbelül 30 perc. Amikor puhára főtt, eltávolítjuk a nem kívánt részeket, magházat, azután összeturmixoljuk, és újra feltesszük főni a cukorral (egy kiló péphez 70 deka cukrot számolunk, de függ attól is, mennyire érett a birs), és legalább negyedóráig lassú tűzön főzzük. Ha azt szeretnénk, hogy keményebb legyen a sajtunk, akkor nem árt, ha zselésítő port is teszünk bele. Az aromája és a színe miatt rakhatunk bele egy evőkanál citromlevet, fahéjat is. A sűrű masszát nem túl forrón fóliával kibélelt őzgerincformába öntjük, és hagyjuk dermedni legalább két napot. A formából kiborítva egy sütőpapírra tesszük, hagyjuk szikkadni, amíg ki nem szárad, közben megforgatjuk. Alufóliába csomagolva akár karácsonyig is eláll.