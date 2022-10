A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ezért még 2021 év végén együttműködési megállapodást kötött a HUMDA Zrt.-vel, hogy a motorkerékpárral közlekedők védelme érdekében a szükséges helyeken a vezetőkorlátokat motoros-alácsúszásgátló elemekkel egészítsék ki. Első körben Baranyában 12 és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 1 helyszínen kerülnek ki idén ezek az új elemek.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. és a HUMDA Zrt. együttműködési megállapodásának részeként kerültek fel 2022. október 21-én az első motoros-alácsúszásgátló elemek a 66-os főút Mánfa térségi szakaszán. Ezen kívül Baranyában hamarosan a Pécs–Abaliget összekötő út 11 szakaszára is kihelyezik a közútkezelő mérnökségi szakemberei ezeket az eszközöket, összesen 760 méter hosszban. A helyszínek kijelölésében a HUMDA Zrt.-n kívül a Dél-Dunántúli Motoros Egyesület, a korlátelemeket gyártó cég képviselői és a közutas szakemberek közösen döntöttek.

Nem véletlenül esett a választás ezekre a helyszínekre: az utak vonalvezetése és a táj is csábító a motorosok számára, azonban a bátrabbak sokszor a megengedettnél nagyobb sebességgel közlekednek ezeken a szakaszon, melyekből több baleset is származott már. 2021-ben 1 könnyű sérüléssel járó motoros baleset volt a 66-os út érintett szakaszán, míg 1 súlyos sérüléssel járó eset volt a Pécs-Abaliget úton, és ami sokkal megrázóbb, hogy 2016-ban és 2018-ban is voltak halálos balesetek ezeken az utakon.