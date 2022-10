Komposztálás 1 órája

Ne égessük el a falombot, inkább hasznosítsuk

Igazán szép arcát mutatja idén az ősz. Hullanak a színes levelek a fákról. Most az egyik legfontosabb tevékenység, hogy a pázsitról minél hamarabb távolítsuk el a lehullott lombot, mert – főleg majd csapadékos időben – károsítja a füvet, ha rajta marad. A lombot komposztálhatjuk – a dióét is –, és más kerti hulladékokkal is ez a legjobb, amit tehetünk. Kivéve, ha kórokozókkal fertőzöttek, tanácsolta Kishonti Péter szekszárdi kertész.

Illusztráció: Shutterstock

Október második felére visszatért a csöndes, száraz, vénasszonyok nyarát idéző időjárás. Már rendszeres a hajnali párásság és erős a harmatképződés. A faiskolai lerakatok kínálatán már látszik, hogy elkezdődött az őszi telepítési szezon. Most még elsősorban konténeres csemetéket árusítanak, de hamarosan a szabadgyökerű oltványok is sorra kerülnek. A faültetés több évre szóló elhatározás, ezért a fák helyét alaposan készítsük elő. Akkor járunk el a legjobban, ha az ültetőgödröt legalább 60-70 centiméter mélyen átforgatjuk, a felső termőréteg kerüljön a facsemete gyökérzónájába, mert ez kedvezően hat a gyökeresedésre. Ültetés előtt töltsük fel a gödröt szerves trágyával, lassan oldódó műtrágyával. Ha talajlakó kártevőt (cserebogárpajor, drótféreg, lótücsök) látunk az ültetőgödör előkészítésekor, akkor fertőtlenítsük a talajt rovarölő készítménnyel. Ügyeljünk arra, hogy a csemetéket csak a szemzés mélységéig tegyük a gödörbe, alaposan tömörítsük a talajt a gyökérzethez, majd iszapoljuk. Az elültetett fácska körül alakítsunk ki „fatányért”, így nem folyik el a víz, hanem a gyökérzethez fog szivárogni. A komposztálóba elhelyezett falombot tartsuk folyamatosan nedvesen, hogy minél gyorsabban beinduljon a mikrobiológiai tevékenység. Ma már számos mikrobiológiai készítményt kínálnak a komposztálódás serkentésére, ezek használatával felgyorsítható az érlelési folyamat. Az összegyűjtött falevelekkel és más szerves kerti hulladékkal komposztálás nélkül, közvetlenül mulcsozhatunk, azaz takarhatjuk a talajt. A veszélyes kórokozókkal fertőzött növényi hulladékokat viszont ne használjuk ilyen célra, és ne is komposztáljuk, inkább semmisítsük meg, nehogy tovább terjesszük a betegségeket.



