Az Álmok álmodói című sorozatban, miként az az ajánló részben olvasható, „példamutató sorsok, kiemelkedő teljesítmények" kerülnek képernyőre. „Izgalmas, varázslatos, eddig nem ismert történetek, legendás magyarokról, ahogy még sosem meséltek róluk, ahogy még sosem láthatták őket. Álmok álmodói: csodálatos emberek, akik meghódították a világot."

Bár Pollack Mihály, ha a világot azért nem is, a magyar nemzet emlékezetét biztosan meghódította. Hiszen a kiváló építész nevéhez olyan hazai, történelmi aurával rendelkező létesítmények fűződnek, mint például a Magyar Nemzeti Múzeum. Már csak ezért is igazi magyarnak tartjuk, jóllehet a hazai klasszicista építészet egyik nagymestere echte osztrák-németként Bécsben látta meg a napvilágot 1773-ban. Építészeti tanulmányait a császárváros Képzőművészeti Akadémiáján kezdte meg. Pestre 1798-ban, tehát huszonhat éves korában érkezett, itt is maradt 1855-ben bekövetkezett haláláig.

Tolna megye nem kevesebbet, mint Szekszárdon a vármegyeháza megtervezését köszönheti személyének. Az 1833-ban elkészült épület – olvasható a Wosinsky Mór Megyei Múzeum honlapján – „Pollack Mihály egyik legfontosabb vidéki középülete, nyugodt tagolásával, ünnepélyes homlokzatával, jó térhatású zárt udvarával egyszerre hagyományos és korszerű, egyszerű és méltóságteljes." Az építész egyébként járt is Szekszárdon – 1828-ban a közgyűlés 400 forint útiköltséget szavazott meg számára – , a városban utca és lakótelep viseli nevét.