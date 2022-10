A szabadtéri fitneszparkok létrehozásáért és karbantartásért felelős DC Dunakom Zrt. a napokban fejezte be az eszközök javítását és két szabadtéri edzőpark felújítását. Távolabb kellett helyezni egymástól a kondieszközöket, mivel ezek bekerültek egy olyan csoportba, amikre más európai uniós előírások vonatkoznak most, mint 2013-ban, a fitneszparkok létrehozásának évében.

– A megváltozott szabványok miatt már nagyobb területet igényelnek ezek a fitneszeszközök, ezért átalakítottuk, átrendeztük a szabadtéri edzőparkot a Kresz-parkban és az Ürgemezőn, hogy megfeleljünk az előírásoknak – mondta Domonkos Tamás, a DC Dunakom Zrt. vezérigazgatója. A felújítás eredményeként a szabadtéri kondiparkok területe kiszélesedett. Szigorú európai uniós előírások vonatkoznak az ilyen kültéri parkokra, az eszközök egymástól való távolságán túl az is szabályozott, hogy milyen messze helyezkedjenek el a járdától – magyarázta a vezérigazgató, hozzáfűzve, úgy néznek ki most a kondieszközök mint új korukban. Jelentős karbantartást kellett rajtuk végezni, kijavították, lefestették az eszközöket, mivel az elmúlt közel tíz év alatt több elem tönkrement. Új aljzat is került a kültéri fitneszparkokba.

Jelentős karbantartást kellett rajtuk végezni, de a kondieszközök most úgy néznek ki, mint új korukban (Fotó: Molnár Gy.)

– Ezeknél a fitteszközöknél enyhébb az esési térre vonatkozó előírási kötelezettség, ezért nem gumi-, hanem műgyantával kevert kavicsburkolat mellett döntöttünk. Ráadásul ez a megoldás költséghatékony is – tájékoztatott Domonkos Tamás. A DC Dunakom vezetője kiemelte, hogy ha a lakosság rendeltetésszerűen használja ezeket az eszközöket, akkor hosszú távon üzemképesek maradhatnak.

A felújítások a Kresz-parkban és az Ürgemezőn befejeződtek, A munkát a dunakömlődi kültéri fitneszparkban folytatják.