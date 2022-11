Charlotte (Jennifer Lopez) végre megtalálta álmai férfiját. Vele együtt viszont megkapta rémálmai anyósát, Violát (Jane Fonda) is, aki a televízió primadonnája volt míg a közelmúltban ki nem rúgták. Viola most attól retteg, hogy hamarosan elveszti a fiát, ahogy elvesztette imádott munkáját is. Elhatározza hát, hogy a világ legrosszabb anyósává alakulva örökre elijeszti Kevin újdonsült menyasszonyát. Charlotte nem esik kétségbe, és úgy dönt, felveszi az elé vetett kesztyűt. Megkezdődik a harc, amelynek nem kisebb a tétje, mint hogy melyikük legyen a család Első Asszonya.

Anyád napja, RTL, vasárnap, 20.40