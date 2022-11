Dr. Barabás Réka olyan kisebb eszközöket, szenzorokat mutatott be a gyerekeknek, amelyeket a reaktorokba elhelyezve segítségükkel a kémiai folyamatok nyomonkövetése lehetséges, azáltal, hogy az folyamatosan küldi az adatokat. Mint megtudtuk, jelenleg egy olyan izgalmas, új, könnyen kézbefogható, kisebb eszközön dolgoznak, amelynek segítségével nyomon követhető lenne a must erjedése különösebb kémiai tudás nélkül is, megkönnyítve a dolgát a kisebb borászoknak, hiszen a nagyok, az ipari borászatok már rendelkeznek ezzel a technológiával.

Ezzel párhuzamosan a Hevesy laboratóriumban a Tomográfiás sudoku címet viselő előadást hallgathatták a gimnazisták dr. Légrády Dávid a BME Nukleáris Technikai Intézet Nukleáris Technika Tanszékének egyetemi docense tolmácsolásában, amely lényegében a képalkotó diagnosztikai eljárások fizikájáról és matematikájáról szólt.

Beszélt az egyszerű képalkotókról, mint amilyen a tüdőröntgen, valamint a tomográfiás képalkotásról, amikor sok irányból felveszik a beteg képét, amelyből végül összerakják, hogy "szeletenként" mi látható a páciens szervezetében. Példaként erre megemlítette a CT-t, azaz a computer tomografot. Hallani lehetett emellett a pozitron emissziós tomográfiai eljárásokról is, amellyel háromdimenziós ábrák készíthetőek.

Kérdésünkre, hogy a sudoku hogy kapcsolódik ezekhez az eszközökhöz, dr. Légrády Dávid elmondta, amikor egy tomográfiai eljárás készül, akkor az emberi szervezetet különböző irányokból mérik meg, mintha egy kiterített sudokunak a számait kellene kitalálni. Információkkal rendelkezünk arról, hogy melyek ezek a számok, a sok különböző információt össze kell kombinálni ahhoz, hogy a lehetséges megfejtést megkapjuk. Ehhez a keddi előadás résztvevői egy külön feladatot is kaptak.

Szerdán állatpatológiáról és a gránti hasznosságáról tudhatnak majd meg többet a tudomány iránt érdeklődő tanulók.