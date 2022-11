Kár lenne megijedniük a napelemes rendszerek újraszabályozásától azoknak, akik hőszivattyús rendszer kiépítésében gondolkodnak. Igaz, a kettő együtt gyakorlatilag nullaforintos rezsit produkál, de akkor is jó befektetésnek számít, ha napelem nélkül üzemel a levegő-víz hőszivattyú, hiszen erre is jár a fűtési szezonban igényelhető, kedvezményes H tarifa, amellyel az áram az alapdíjnak nagyjából a kétharmadába kerül.

Ezt a háztartásonként csupán egyetlen eszközre igényelhető tarifát – amennyiben az ingatlan paraméterei megengedik – bárki igényelheti az áramszolgáltatótól. De azért ez sem old meg minden gondot – állítja Frank Dániel, a Dél-Alföldi Klíma Kft. szakembere.

A buktatókról – őszintén

A levegő-víz hőszivattyú beltéri egysége nagyon hasonlít a gázkazánra, ugyanúgy központi fűtéskörrel működik, és a klímákéhoz hasonló kültéri egység tartozik hozzá. Csakhogy mellé egy víztároló puffernek is be kell férnie a házba, amelynek elhelyezése eleve sokaknak gondot okoz, ugyanis az átfolyós meleg vizes rendszerrel működő házban nincs szükség a használati meleg víz tárolására, tehát nincs puffer. De nem csak ez állhat a kiépítés útjába!

Mivel a hőszivattyú alacsony vízhőmérsékletű fűtési rendszer, nagy hűtési-fűtési felületre tervezték, tehát padló- és mennyezetfűtéshez ideális. Ugyanakkor ma az 1980–1990-es években épült, nagy légterű, többszintes, szigetelés nélküli családi házakat elavult energetika és régi nyílászárók jellemzik.

A zömében idősebb korosztályba tartozó tulajdonosok közül sokan szeretnének hőszivattyúval lefaragni a 60–75 Celsius-fokos vízzel működő, radiátoros gázfűtés költségéből, de sajnos hiába, mert erre a 30 és 45 Celsius-fok közötti fűtési tartományban működő rendszer alkalmatlan, vagy csak kiegészítőfűtésként képes rásegíteni a gázfűtésre. Így viszont nem lesz túl nagy a megtakarítás.

Esetleg a klímához hasonló beltéri egység, a kezelt hőmérsékletű vizet keringető parapet fan-coil jöhet szóba, amelyet a leggyakrabban irodaházakban, középületekben használnak, magánházakban csak ritkán – teszi hozzá a szakember. Ez a berendezés szintén alacsony hőmérsékletű hőleadónak számít, ezért passzolhat a hőszivattyúhoz.

De beszerelése plusz kiadást jelent, ráadásul beépítése gépészeti szempontból is komoly fejtörést okozhat! Márpedig a hőszivattyúrendszer önmagában is belekerül 4–5 millió forintba, és ha fan-coilra nem is, jobb hőleadó képességű radiátorra biztosan szükség lesz a hőszivattyúhoz.

Kinek éri meg?

– A padlófűtésnél hatékonyabb megoldás aligha létezik – véli Frank Dániel. Nem véletlen, hogy manapság a házakat padlófűtéssel tervezik meg, hiszen így nagy felületen, egyenletesen, a ház teljes területén adja le a hőt a 30–40 Celsius-fokos keringési hőmérsékletű víz. Ehhez kiválóan passzol a hőszivattyú, a radiátor viszont elbújhat mellette.