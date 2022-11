Schmidt Györgyné dombóvári sörözőtulajdonos lapunknak elmondta, hogy már nekik is jelezték a sörgyártók, hogy talán már ebben hónapban, huszonhét százalékkal emelik a sör árát.

– Nálunk sörből fogy a legtöbb, idáig annyira még nem vettük észre, hogy az árak miatt elpártolnának ettől az italtól a fogyasztók. Van, aki nyáron sörözik, télen átvált borra. A hideg időben nálunk is ez jellemző, mert elég finom borunk van. A minőségi italokat, a gyomorkeserűket is nagyon szeretik, nyáron a fiatalok koktéloztak, söröztek, most viszkiznek, fűszeres gint isznak, a drágább pálinkák szintén nagy kedvenceik, de a kommersz italok is mennek – tette hozzá.

Az egyre kétségbeejtőbb gazdasági helyzet, az energiaárak emelkedése, a magas infláció természetesen hat az italfogyasztási szokásokra is. Nagy Attila, a Brill Pálinkaház tulajdonosa lapunknak elmondta: a köznyelvben ugyan általánosan a pálinka szót használjuk, ám a bér- illetve magánfőzés során előállítható italokat gyümölcspárlatnak nevezik, a kereskedelmi, zárjegyes termék a pálinka.

– Azért kell különválasztani a kettőt, mert a palackozott italok piacán is jelentős változás következett be, miután megemelték a jövedéki adót, valamint a palackok ára is a triplájára nőtt. A lakosság az otthoni párlatok készítésénél nem nagyon számolgatja az árat, ám az üzletláncokban, a vendéglátóegységekben azért számon tartják, mennyit kérnek a pálinkáért. Statisztikai adataink alapján a kereskedelmi pálinkák piacán jelentős forgalomcsökkenés tapasztalható. Miután tudjuk, hogy az emberek nem isznak kevesebbet, vélhetően bér- vagy magánfőzésből pótolják kedvelt italukat – mondta.

Nagy Attila hozzátette: jelenleg nincs olyan eszköz a kezükben, hogy hatással lehessenek a pálinkaárakra. A prémium szegmenst látják el, fogyasztóik a magas minőségű pálinkát igénylik. A múlt hónap elemzései során azt vették észre, hogy a legdrágább málnapálinkájukból adtak el a legtöbbet, de a zöldségpárlatokból is sok fogy, a kedvelt kajszi- és szilvapálinkák azonban kissé háttérbe szorultak.

Az energiaitalt továbbra is kedveli a fiatal korosztály

Ezer Balázs italnagykereskedő lapunknak elmondta, hogy elsősorban fémdobozos, kisebb-nagyobb kiszerelésű italokat árusítanak: jeges teát, narancslét, mindenféle ízesítésű üdítőt, kólákat és energiaitalokat visznek a boltokba, a vendéglátóegységekhez. Tapasztalataik szerint ezen termékekből az áremelkedések óta sem fogy kevesebb. Hozzátette: az energiaital népszerűsége azóta töretlen, mióta először csak néhány ízben megérkezett a magyar piacra.

Eleinte csak diszkókban, szórakozóhelyeken lehetett ezekhez hozzájutni, és ez már akkor nagyon „menő dolog” volt. Amióta a boltok polcain is van, csak úgy kapkodják a vevők. Olyan termékről van szó, amit általában nem visz haza a vásárló, hanem a megvásárlása után nem sokkal megissza. A gyártók folyamatosan jönnek ki az új ízekkel, most már vattacukor ízesítésűt is lehet kapni. Hozzátesszük, ahogyan az alkoholos italokat, úgy a cukrozott üdítőket is ajánlott mértékkel fogyasztani!

