Szakember segítségével gyűjtöttük össze, miért érdemes a hidegebb hónapokban lecserélni a nyári abroncsokat.

– Talán az első és legfontosabb, amit már most is tapasztalhatunk a reggeli ködös időben, hogy nem tapad olyan jól a nyári gumi a nyálkás úton. A téli ezzel szemben akár a hideg útfelületen sem válik rideggé, ezáltal magasabb tapadást biztosít. Ez azért van, mert az anyagösszetétele miatt képes hét fok alatt is megőrizni az elaszticitását. A nyári abroncsok mintázata nem megfelelő, ezért nagyon veszélyes csúszós, havas úton a használata – emelte ki Ficza Ferenc, gumiszerelő.