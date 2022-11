Az enyhülő időjárási körülmények miatt egyre több vonuló madár marad hazánkban télire is, így nem csak az itthon telelő madarakkal találkozhatunk a közvetlen környezetünkben – emelte ki Hága Krisztián, a MME önkéntese. Arról nem is beszélve, hogy északabbról szintén érkeznek hozzánk madarak áttelelni. Tehát nem csak verebekkel, pintyekkel és cinkékkel találkozhatunk, hanem vándorló fajok is betévedhetnek etetőinkbe.

Többféle fajt is megvendégelhetünk, de ehhez mindenképp érdemes különféle etetőt beszereznünk. Vannak madarak, amelyek inkább a földről szeretnek falatozni, míg mások a biztonságot nyújtó lombkorában maradnak szívesen. Érdemes odafigyelni arra is, hogy a zordabb időjárási körülményektől óvva helyezzük el az etetőt, azonban fontos figyelembe venni, hogy házi kedvenceinktől - főleg a macskáktól - és más természetes ellenégeiktől, például a karvalyoktól is védve legyenek, erre jó példa, ha az örökzöldek közelébe is etetőt helyeznünk ki, ugyanis itt vannak a madarak a legnagyobb biztonságban a ragadozók elől.

Az etetést az első tartósabb fagyoknál érdemes elkezdeni. Fontos, hogy a madarak egészen a tél végéig számítanak az általunk kihelyezett táplálékra, így ha egyszer elkezdtük, tavaszig ne hagyjuk abba. A költési időszak kezdetével azonban ne etessünk tovább, ugyanis a könnyen elérhető táplálékforrást fogják választani a fiókák etetésére is, így azon túl, hogy a káros rovarokat sem szedegetik össze, könnyen okozhatjuk a fészekalj pusztulását is.

A legtöbb madár az olajos magvakat és gyümölcsöket fogja keresni, mivel hideg időben fontos, hogy magas zsír vagy olajtartalmú élelemhez jussanak. A szakértő kiemelte, erre tökéletes lehet a szalonna vagy faggyú is, azonban semmiképp ne az ízesített, sózott változatát helyezzük ki.

A legtöbb madár az olajos magvakat és gyümölcsöket fogja keresni. (Fotó: Beküldött kép)

– Nagyon fontos, hogy ne tegyünk ízesített szalonnát vagy más magas zsírtartalmú élelmet a madarak elé, mivel nem csak az élelem megszerzése, de a folyadék pótlása is kérdéses lehet ebben az időszakban. Érdemes a nagy hidegben langyos vizet kitenni a madaraknak, akár valamilyen kerámia tálkába, ami kicsit jobban képes tartani a hőt. Fontos, hogy időnként tisztítsuk a kihelyezett etetők felületét, és lényeges, hogy az itató vizét is gyakran kell cserélni.

Kész madáreledeleket is vásárolhatunk, de mi is összeállíthatjuk ezeket házilag különböző magvakból. Pékárut semmilyen formában ne tegyünk nekik ki, mert ezek is könnyen tönkremehetnek, begombásodhatnak, így bélgyulladást okozva a madaraknak.

– Szintén kiemelném, hogy a vízi madarakat sem szabad pékáruval etetni, így a hattyúkat se, mivel megbetegedhetnek tőle. Az angyalszárny betegség egy visszafordíthatatlan csont-és tollnövekedési rendellenesség, melytől röpképtelenné válnak a madarak, de később akár a madár elhullását is okozhatja.