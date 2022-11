Amikor egy pár életében elérkezik a nagy nap, és a felek hivatalosan is összekötik az életüket, az jó esetben egy életre szól, a közös életükről, az elkötelezettségükről, felelős döntésükről. A covid-járvány és az ukrán-orosz háború ugyan megtépázta az egész világot, köztünk hazánkat és Tolna megyét is, mégis elmondható, hogy nálunk az idei év is átlagosan alakult a házasságkötések száma tekintetében. A KSH adatai szerint 2022 első negyedévében kétszázhuszonegy, az első félévben pedig hatszázhatvankét házasság köttetett, és az első háromnegyedévben ez a szám ezerszáznyolcvanegyre emelkedett.

Ezek a statisztikai adatok korántsem kiugróan magasak vagy alacsonyak, nagyjából megegyeznek az előző évek adataival.

A múlt év, azaz 2021 első három negyedévében ezerkétszázötvennyolc, míg egész évben ezerötszázötvenhárom házasságot jegyeztek be Tolna megyében. Az első negyedévben kétszáznyolcvannyolc, az első félévben hatszázkilencvenhét házasság köttetett. Az ezt megelőző évben, 2020-ban ezernégyszázhatvankilenc, 2019-ben pedig ezerötszázhetvennyolc házasságot jegyeztek be.

Az adatok tehát nagyjából illeszkednek egymáshoz, úgy tűnik Tolna megyében sem csökkent látványosan a házasodási kedv.

Mi az a bruttó házasságtartam?

A Központi Statisztika Hivatal honlapján olyan fogalmak is szerepelnek, mint a bruttó házasságtartam, amely fogalom az első házasságkötés óta eltelt évek számát jelenti. A házasságok mérlege is megtalálható a hivatal honlapján. Ez pedig a házasságkötések számának és a házasfelek halálával vagy bírói ítélettel megszűnt házasságok számának egybevetése; a házasságkötések és a megszűnt házasságok számának különbsége. A házasságok mérlegében a házasodási mozgalom és a halálozások együttes hatása jelentkezik. Azonban mindezekkel a házasulandóknak nem kell nagyon foglalkoznia, elég, ha a közelgő esküvőjükre, a közös életükre helyezik a fő hangsúlyt.