Hogy mi mindenre jó a csipkebogyó, azt szinte végeláthatatlan tudnánk sorolni, gyógyhatása miatt több ezer éve nagy becsben tartják. Roborál, támogatja az immunrendszert, gátolja a meszesedést, serkenti a mellékvesék és a máj működését, erősíti a csontokat, szív- és érvédő, vérképző hatású.

A csipkebogyó az első őszi fagyok idején érik be, ezután már érdemes begyűjteni. A legegyszerűbb felhasználási módja, ha teát készítünk belőle. Ehhez forrázás helyett áztassa a bogyókat, mert C-vitamin-tartalma ötven fok körüli hőmérsékleten már jelentősen csökken. A szárított csipkebogyóhúsból két-három grammot kell egy bögre hideg vízben tizenkét órán át áztatni. Leszűrve, langyosítva fogyasztható. A csipkebogyótea élénkít, oltja a szomjat. Narancslével, mézzel keverve még egészségesebb ital lesz a végeredmény, ami hidegen és melegen egyaránt kellemes és fogyasztható.

A csipkebogyótea remek a megfázás kezelésére, valamint csökkenti a magas vérnyomást, gyógyítja a bélhurutot, javítja az emésztési folyamatot. Száj- és garatüreg-gyulladás esetén is érdemes a teával gargarizálni. Isteni lekvár is készülhet belőle, ehhez a leszedett bogyókat ketté kell hasítani, és a magjait ki kell szedni. A bogyóhúsnak igen magas a C-vitamin-tartalma, valamint értékes cukrot, pektint, szerves savakat és ásványi sókat is tartalmaz. A csipkebogyóban bőven található A-vitamin is benne, ez a bőr és a nyálkahártyák egészségét óvja, a belőle készült kozmetikumok szilárdítják a kötőszövetet.

A lekvár elkészítése: a csipkebogyót lábosba tesszük, és annyi vizet öntünk rá, amennyi ellepi. Körülbelül negyvenöt percig főzzük. A csipkebogyót a vízzel együtt egy szitán átpasszírozzuk. A masszát elkeverjük a zselírozócukorral, ugyanannyi cukrot vegyünk, ahány deka a gyümölcspép. Beleöntjük a citromlevet, a gyömbért. Kevergetve felforraljuk, és négy percig rotyogtatjuk. A habját leszedjük. Azonnal üvegekbe töltjük, lezárjuk, és öt percre fejtetőre fordítjuk, majd hűvös helyen tálaljuk.