Ha vannak cserépben, kaspóban nevelt növényeink, amik átvészelik a telet, érdemes a kaspók alá néhány téglát tenni, hogy a felesleges víz ne álljon meg a növény alatt. Azokat a növényeket, amik nem bírják a fagyot, fokozatosan szedjük fel. A trópusi szobanövények helye már odabent van. Ha még nem költöztettük be a szobanövényeket a lakásba, akkor itt az idő, hogy még a fagy előtt visszavigyük a szabadból a beltéri cserepeseket.

Figyeljük az időjárás-előrejelzést, de ne feledjük, egy enyhe éjszakai fagy nem mindig árt, sőt ellenállóbbá teszi növényeinket, és elpusztítja kártevőiket. A hibiszkuszok ezzel szemben már 10 fok alatt lehullajtják leveleiket vagy komolyabb kárt szenvednek.

Novemberben vethetünk még vöröshagymát és zöldborsót, téli salátát, spenótot esetleg répát, de még fokhagymát is. Illusztráció

Forrás: Shutterstock

Még vethetünk magról több gyógynövényt is. Az orvosi zsálya állandó helyre vetésének optimális ideje november eleje. Nagy felületek beültetésére, illetve szegélynövénynek is alkalmas. Balkonládákba is vethetjük, akárcsak a medvehagymát. A csírázáshoz ugyanis hideghatásra van szüksége. A levendulavetés ideje szintén november első fele. Ha szabadföldbe vetjük a sötét színű, apró magvakat, vetéskor egy kis homokkal összekeverve vessük, mert így egyenletesebben tudjuk a talaj felszínére szórni.

Az őszi kerti munkálatok egyike a nyári, őszi virágzású hagymások felszedése is. Például, mielőtt teljesen elhalna a föld feletti része még a fagyok beállta előtt, szedjük fel a kardvirág és a dália gumókat. A gumók fölött egy kis szárat hagyva vágjuk le az elfáradt hajtásokat. A dáliagumókat tárolhatjuk ültetőedényben is, fűrészporban vagy száraz homokban, amit a pincébe viszünk. Ekkor nyílik lehetőségünk a dália szaporításra is, amely tőosztással történik. Tövenként legalább két gumót hagyjunk meg, csak így biztosított a következő évi zavartalan fejlődés. Most ültethetjük el a tavaszi hagymásokat.