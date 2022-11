Az év egészségtudatos vállalata elismerő oklevelet a Bodri Pincészet cégcsoport kapta. Dr. Bodri István ügyvezető lapunknak azt mondta, immáron egy évtizede fordítanak kiemelt figyelmet az egészségtudatosságra. Mint hangsúlyozta, számukra nagyon fontos, hogy egészséges alapanyagokból készült ételek kerüljenek a vendégeik asztalára. A bor mellett napjainkban egyre nagyobb szerepet tölt be a gasztronómia, s ez így van a Bodri Pincészet életében is, tette hozzá az ügyvezető.

Hétvégenként rendre telt házzal működnek, ami a vendégeik elégedettségét mutatja, de ők nem elégedettek, most azon dolgoznak, hogy a hét többi napján is megteljen az Optimus Étterem. Dr. Bodri István azt mondta, vannak terveik, amiket gasztronómiai vonalon még szeretnének elérni, s hogy ezek meg is valósulnak, arra Makk Norbert séf személye a garancia, tette hozzá az ügyvezető, aki köszönetét fejezte ki az alapítvány létrehozóinak és működtetőinek amiatt, hogy az elismeréssel további lendületet adtak munkájukhoz.

Az év környezettudatos vállalata elismerő oklevelet a paksi székhelyű impressive.hu Kft. kapta. Mózsa Ferenc, a cég ügyvezetője egy tizenhat éve alapított nyolc fős vállalkozást irányít. Mint fogalmazott, cégük mindennapjait átszövi a környezettudatosság. Fontos számukra a szelektív hulladékgyűjtés, növényekkel van tele az irodájuk, a vállalkozásnak van kerékpártárolója és külön zuhanyzójuk arra az esetre, ha munkatársaik biciklivel érkezve esetleg eláznának.

Elektromos buszok megállója és elektromos autótöltő található a vállalkozás előtt, amely maga is használ elektromos autókat. A környezettudatosság megjelenik a cég filozófiájában is, partnereiket próbálják rávezetni a papírmentes dokumentálásra. Mint fogalmazott, a Barta cégcsoporttal nagyon régi az ismeretségük és a barátságuk, s nagyon büszkék rá, hogy az alapítvány is elismeri törekvéseiket.