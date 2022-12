Ingatlanajánló 56 perce

10 milliós árcsökkenés Szakadáton: még mindig ez a kedvenc házunk!

Egy mára 10 millió forintos árcsökkenés mellett, 392 millióért kínált tornácos ingatlan továbbra is nagyon kedves a szívünknek. Mivel a vételár alapvetően 950 000 euró, így az érdeklődőknek érdemes követni a mindenkori valuta árfolyamot. Egy biztos, mi 2 hónapja is és most is bármikor szívesen beköltöznénk a Szakadáton álló szépségbe!

TEOL / Ingatlanbazár.hu TEOL / Ingatlanbazár.hu

Forrás: Ingatlanbazár.hu

“Szakadáton, festői környezetben kínáljuk megvételre, ezt a 115 éves, autentikusan felújított tájjellegű, tornácos házat, vendégszobákkal és önálló vendégházzal, valamint borospincékkel. A település Tolna megye középső részén helyezkedik el, Paks és Szekszárd között, Tamási járáshoz tartozik. Ősidők óta lakják ezt a területet története a római korig vezethető vissza. Már a XIII. században egyházas hely volt. A településnek van saját Önkormányzata, temploma, óvodája, közértje. Az ingatlan 1907-ben épült vegyes falazattal, nagyobb részt téglából. Felújítását 2016-ban kezdték meg a jelenlegi tulajdonosok eredeti anyagokkal, különös figyelmet fordítva a ház külső és belső jellegzetességeire. A felújítás során természetes anyagokat használtak. Az épület 2 szintes, a földszint 150 nm ezen a szinten kapott helyet a nappali a fő ékességével a 3 oldalú kemencével és kandallóval, a konyha étkezővel, 4 vendégszoba, 3 fürdőszoba zuhanyzóval, tornác és szaunahelyiség fürdővel. Az emeleti szint 100 nm alapterületű beépíthető. A vendégház 80 nm területű, különálló épület, konyha – étkezővel és terasszal, háló, fürdő zuhannyal került kialakításra. A fűtés gázkazán radiátoros hőleadóval, valamint a nagy hőleadású búbos kemence. A vendégházban fatüzelésű kályha biztosítja a meleget. A melegvíz ellátást és a fűtést napelem segíti. A telek területe 4092 nm területű, vegyszermentes, automata öntözőrendszerrel ellátott, közel 50 db termő gyümölcsfával részben Hollandiából, ezen kívül asztali- és borszőlővel, zöldség - gyümölcs és fűszerkerttel, fúrt kúttal, kis kerti-tóval és 80 nm területű melegházzal, valamint 2000 nm területű erdővel. Parkolási lehetőség a kertben több autó számára, elektromos kapubeállóval kialakítva. Az ingatlan jelenleg vendégházként üzemel, 4 apartmannal, folyamatos vendégfoglalással. [...]”

115 éves, autentikusan felújított tájjellegű, tornácos ház eladó Szakadáton

További részletek és fotók az ingatlanbazar.hu oldalán!

