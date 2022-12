Az őszi levélhullás csodás látvány, ám nem árt résen lenni, hiszen a lehullott levelek bekerülhetnek a csatornába is, ezzel gátolva a víz elfolyását. Erre a melléképületeknél is figyeljünk, ne csak a családi házunknál.

A kerti szerszámainkat szinte egész évben használjuk, így hát télen érdemes gondosan megtakarítani és elrakni őket. Tavasszal, mikor majd újra elővesszük ezeket, nem nagyon kell már velük foglalkoznunk. Törölgessük át, mossuk le a szennyeződéseket, és lehetőleg hótól védett helyen tároljuk. Mindezen kívül csak jót tehetünk akkor, ha a pengéket meg is élezzük és megolajozunk egy-egy eszközt, ha szükségesnek látjuk.

Bár sok növény képes ellenállni a hideg időjárásnak, de egy kis extra védelem sosem árthat. Egy ruha, zsákvászon vagy valamilyen fólia segítségével letakarhatjuk a kint hagyott cserepes, dézsás vagy kint telelő növényeinket.

Télen se hagyjuk abba a komposztálást. Bár tény, hogy lassulnak télen a bomlási folyamatok, de ez nem jelenti azt, hogy a hidegebb időben ne lehetne komposztálni. Sőt, kifejezetten ajánlott. Figyeljünk, hogy megfelelő maradékokat és anyagokat tegyünk a halmunkhoz, a melegebb időjárás beköszöntével pedig újból elkezdenek gyorsulni a folyamatok.

Ha fagymentes az idő, elkezdhetjük a díszcserjék ritkítását is, a túl sűrűn álló hajtásokat a talaj szintje fölött vágjuk le. A lomblevelű sövényeket, amelyek túl magassá nőttek, az idős fás részekig vágjuk vissza. Az almatermésűek metszését és a szőlőét is elkezdhetjük, ha a hőmérséklet nulla fok felett van. A metszéskor keletkező gallyakat pedig daráljuk le, és szétszórhatjuk például az évelő ágyások felületére. Jó védelmet biztosítanak és a talajt is táplálják.