Mára rengeteget fejlődött a gyártási technológia, ezért a négy évszakos abroncsok is egyre jobb eredményeket érnek el a független teszteken. Az utóbbi években a térségünkben kifejezetten enyhe telek követték egymást – ez is szólhat többek közt az ilyen típusú abroncsok mellett. Ugyanakkor az is igaz, hogy amint leesik az első hó, a négy évszakos gumik hatásfoka jelentősen csökken. Általánosságban elmondható, hogy aki keveset jár és főleg városon belül közlekedik az autójával – ahol a havat rendszeresen elkotorják –, annak jó kompromisszum lehet ilyen típusú abroncsban gondolkodnia.

A téli hideg beálltával sokak számára lényegtelen műveletnek tűnik a nyári szélvédőmosó folyadék lecserélése az autóban. Érdemes pedig odafigyelni erre is, hiszen a nyári ablakmosó a nagy hidegben megfagyhat és kárt okozhat a folyadéktartályban, a vezetékekben, de még az ablakmosó motort is leégetheti. Tehát mindenképpen téli folyadékot használjunk ilyenkor.

Télen is különösen fontos odafigyelni és rendszeresen ellenőrizni a guminyomást a biztonságunk érdekében. Hideg időben ugyanis csökken a kerékben a nyomás, ami fékezés esetén hosszabb fékutat eredményez, ez pedig balesethez vezethet. Hasonlóan járhatunk abban az esetben is, ha túl nagy a nyomás a gumiabroncsban. Éppen ezért rendszeresen, legalább a tankolások alkalmával ellenőrizzük a kerekek nyomásértékeit – erre minden töltőállomáson van lehetőség.

Amint beköszönt az esős, télies időjárás, rengetegen felkapcsolják az első és hátsó ködlámpákat is a jó láthatóság érdekében. Sokan nincsenek azzal tisztában, hogy jó láthatósági körülmények közt csak vakítjuk velük az előttünk és mögöttünk haladót. Ez pedig bosszantó a többi autós számára, és balesetveszélyes is. A KRESZ ezért pontosan szabályozza, hogy milyen esetben használhatók a ködlámpák: röviden, csak ködben.