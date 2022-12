A lánya után Dóra névre keresztelt hajó saját építésű, a holland Van de Stadt iroda által tervezett, alumínium vitorlás sloop. Az egész család – Horváth Attila, felesége dr. Horváth Erika, két gyermekük, Dóra és Dani – 2014-ben együtt vágott neki az útnak. A Földet azonban végül is egyedül kerülte meg a családfő, aki három óceánt kalandozott végig, lehorgonyzott rejtő jenői hangulatú kikötőkben és a nyílt tengeren megérezte a természet végtelen erejét is. Még a világ végén is találkozott magyarokkal, sőt, Új-Kaledónia szigetén egy Tolna megyei földije látta vendégül töltött káposztával.

Miért vállalkozott erre a veszélyekkel is terhes útra? Mit adott számára a földkerülés? Egyebek mellett erről beszél a teol.hu podcast következő vendége.