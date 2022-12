Tippek, tanácsok, mentőötletek 1 órája

Az ételmentés karácsony után, praktikus receptekkel indul

Az ünnepekre készülve hajlamosak vagyunk túlzásokba esni, a brutális ételmennyiség is a karácsonyi asztal jellemzője, ilyenkor nem spórolunk, még most sem, mikor az élelmiszerárak az egekbe szöktek. A Provident Zrt. Bede Róbert mesterszakács segítségével összegyűjtött öt egyszerű ételmentő ötletet, amelyekkel a megmaradt sült húsokból, de akár még a kiszáradt bejgliből is új fogásokat készíthetünk.

A karácsonyi menüből maradt ételekből újakat varázsolhatunk. Képünk illusztráció (Fotó: Shutterstock)

A magyar vendéglátáshoz hozzátartozik, hogy nem ürülhetnek ki a tálak, mindig sokkal több ételt készítünk, mint ami indokolt lenne. A jelentősen megnövekedett élelmiszerárak miatt viszont nem mindegy, hogy mi történik a megmaradt fogásokkal. A Provident ügyfelei körében végzett kutatás azt mutatta, hogy a magyarok jelentős része az élelmiszeren kíván leginkább sprórolni, hogy fedezni tudja a megemelkedett megélhetési költségeit. A pazarlás visszaszorításával a háztartások tízezreket spórolhatnának meg, ezért fontos, hogy minden megmaradt étel hasznosuljon valamilyen formában. „Az ünnepek alatt sokkal több élelmiszerhulladék keletkezik, mint az év más időszakában, ezért is indítottunk útjára egy ételmentő programot, amelynek első lépéseként Bede Róbert séf segítségével szeretnénk 5 tippet adni arra, hogy egy kis kreativitással, miként alakíthatóak át a karácsonyi maradékok ízletes fogásokká” – olvasható a pénzintézet közleményében. Bede Róbert séf (Beküldött fotó) Savanyúkáposzta-saláta almával, lilahagymával

Hozzávalók: 30 dkg savanyúkáposzta, 2 db alma, 2 fej lilahagyma, 6-8 vékony szelet húsos szalonna, vagy sonka, 1 evőkanál reszelt torma, 1 evőkanál mustár, 1 evőkanál fehérbor ecet, 1 evőkanál kristálycukor, 3 evőkanál olaj, só, őrölt kömény, őrölt bors. A maradék káposztát alaposan megmossuk, majd kissé átvágjuk. A cukrot, sóval, ecettel, fűszerekkel összekeverem, felöntöm az olajjal, és a szeletelt almával, lilahagymával illetve káposztával alaposan egybeforgatom. Ízesítem mustárral, tormával. Külön sült szalonnával, vagy sonkával tálalom. Sülthúsos tésztakosár, zöldség-gyümölcs raguval

Maradék sertés-, vagy pulykasült, kicsit megpuhult, maradék gyümölcs, illetve zöldségek felhasználásával.

Hozzávalók: 25 dkg finomliszt, 15 dkg vaj, 1 tojás, 1 evőkanál tej, 20 dkg maradék hideg sült, 3 tojás, 3 dl tejszín, 15 dkg maradék vegyes reszelt sajt, só, őrölt bors, őrölt szerecsendió, 1 alma, 1 körte, 2-3 mandarin, 2 narancs, 2-3 szilva, 1 sárgarépa, fél zellergumó, 1 cukkíni, 1 vöröshagyma, 1 erőspaprika, kevés gyömbér, só, őrölt bors, kristálycukor, balzsamecet, vaj. Összeállítjuk a tésztát. A vajat, csipet sót, kevés cukrot a tojással liszttel elkezdjük összedolgozni, majd hozzáadjuk a tejet és sima tésztává gyúrjuk. Hűtőben pihentetjük, majd 3 mm vékonyra nyújtva beletesszük egy 20-23 centiméteres tésztaformába, megszurkáljuk, és 180 fokos sütőben 20 perc alatt "vakra" sütjük, majd a papírt és súlyt eltávolítva, további 10 percre visszatesszük a sütőbe. Az apróra darabolt maradék sültünket elterítjük a tésztán leöntjük a fűszerezett tejszín és felvert tojások keverékével, megszórjuk a reszelt sajttal, majd szilárdulásig sütjük. Kevés vajban fél evőkanálnyi kristálycukrot karamellizálunk, rátesszük a nagyon apróra vágott hagymát, répát, zellert, felöntjük narancslével. Mérsékelt tűzön puhára pároljuk. Ezután tegyük bele a többi, kicsit nagyobbra vágott zöldséget, gyümölcsöt, fűszerezzük gyömbérrel, borssal, ízesítsük sóval, erős paprikával, balzsamecettel. Pároljuk még 25-30 percig, majd külön tálkában (akár hidegen is) kínáljuk a tésztakosarunk mellé. Mákos-diós máglyarakás

Maradék bejgli és alma felhasználásával.

Hozzávalók: Fél-fél rúd mákos és diós bejgli, 5 dl tej, 3 tojás, 15 dkg kristálycukor, 3 alma, 5 dkg vaj, 2 evőkanál zsemlemorzsa, 15 dkg baracklekvár, 1 evőkanál rum, őrölt fahéj, porcukor. A tojások sárgáját a cukor felével habosra keverjük, majd hozzáöntjük a meleg tejet, kikeverjük. Ezzel az öntettel áztassuk át a darabolt bejgliket, melyekből tegyünk egy réteget vajazott, morzsázott sütőformába. Ezt a sort terítsük be vajban fonnyasztott, fahéjjal szórt, szeletelt almával, majd helyezzük el rajta a megmaradt áztatott bejgli darabokat. Locsoljuk meg rummal kikevert baracklekvárral, és közepesen forró sütőben süssük 30 percet. Ez idő alatt a tojásfehérjéből, a maradék cukorral verjünk kemény habot és kenjük el egyenletesen a kissé lehűtött sütemény tetején. Szórjuk porcukorral, majd 15 perc alatt 180 fokos sütőben pirítsuk meg. Tortanyalóka

Csokoládés, vagy valamilyen vajkrémes szikkadt tortamaradék felhasználásával.

Hozzávalók: 5-6 szelet csokitorta, 20 dkg tortabevonó, 1 evőkanál vaj, 1 evőkanál keményebb lekvár, esetleg 1 evőkanál maradék semleges ízű sajtkrém(mascarpone), 1 db narancs, fahéj, szerecsendió, kardamom, néhány hurkapálca. A sütemény alaposan morzsoljuk össze kézzel, majd gyúrjuk bele a többi hozzávalót is ízlés szerint. Ízesítsük reszelt narancshéjjal, vagy kedvünk szerint akár szerecsendióval, kardamommal. Formázzunk golyókat belőle, majd alaposan hűtsük le. A golyókba szúrjunk pálcikát és forgassuk meg az olvasztott tortabevonóban. Hagyjuk megdermedni. (Lehet, hogy kissé nagy felfordulás kerekedik a konyhában, viszont garantáltan leköthetjük az ünnep alatt "elfáradt", tevékeny, élénk, huncut és vidám gyerekeket:)) Rizsgombócok

Maradék rizs, vagy rizi-bizi, esetleg fel nem használt sonka, vagy zöldség felhasználásával.

Hozzávalók: 30 dkg párolt rizs vagy rizi-bizi, 20 dkg vegyes gyökérzöldség (sárgarépa, petrezselyem, zeller, esetleg karalábé), 2 csomag petrezselyem, 1 főtt tojás, 5 dkg reszelt sajt, 3 nyers tojás, 5 dkg liszt, 15 dkg zsemlemorzsa, fél liter olaj, 4-5 csemegeuborka, 1 doboz hámozott darabolt paradicsom, 1 evőkanál méz, balzsamecet, só, őrölt bors, maradék húsleves. A megmaradt párolt rizst az apróra vágott zöldségekkel kevés maradék húsleves és víz keverékében főzzük nagyon puhára, majd hűtsük le. Reszeljünk hozzá egy főtt tojást és sajtot, szórjunk bele vágott petrezselymet, majd formázzunk gombócokat a rizsből. (Maradék sonkával, aprított sülttel akár tölteni is lehet) Lisztbe, felvert tojásba, zsemlemorzsába forgatva bundázzuk, majd közepesen forró olajban süssük aranybarnára. Az esetlegesen megmaradt paradicsomlevet, vagy konzervet csemege uborkával, petrezselyemmel, kevés mézzel, balzsamecettel alaposan pürésítsük, sózzuk, borsozzuk. Ezt az öntetet is kínálhatjuk a rizsgombócok mellé.

