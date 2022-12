– Az idei évben választottak meg a Bonyhádi Galambász és Kisállattenyésztők Klubjának elnökének, így idén szerveztem meg először a kiállítást. Mentorom, Eibel István ebben hatalmas segítségemre volt – tájékoztatta lapunkat Szántó Tibor, a klub elnöke.

A kiállítás három napon át zajlott, péntektől egészen vasárnapig várták az érdeklődőket különböző programokkal. – Pénteken gyerekek jöttek a kiállítást megtekinteni, főleg helyi iskolákból és óvodákból érkeztek hozzánk. Összesen több, mint ötszáz látogatónk volt csak az első nap folyamán. Egy rajzpályázatot is hirdettünk, amelynek a díjazottjai édesség csomagot és serleget vehettek át a munkaikért. Boldogsággal töltött el, hogy hatalmas érdeklődést mutattak a legkisebbek is. A rajzpályázaton első helyezést ért el Fábián Vanda, második helyezett lett Molnár Léna, harmadik helyezett Golubár Dóra, különdíjat Kozma Kamilla kapott.

Beküldött fotó

– Szombaton több szakmai nagyság is megfordult nálunk. Bárány István, a Magyar Galambász és Kisállat Szövetség elnökségi tagja üdvözölte a jelenlévőket, és részt vett a programjainkon. Délután pedig Amerikai King Show bírálatot tartott Eibel István, nemzetközileg elismert king galamb tenyésztő. A show-n huszan vettek részt, nagyon jó hangulatban telt, ezért mindenképp szeretnénk a jövőben is megszervezni. A szombati napon is hatalmas volt a résztvevők száma, és a támogatóinké is, nagyon sok felajánlást kaptunk. Vasárnap Filóné Ferencz Ibolya, a város polgármestere is részt vett és segédkezett a díjkiosztón.

Beküldött fotó

A rendezvényen megemlékeztek a klub alapítójáról, Csenkey Csabáról is, aki sajnos idén tavasszal meghalt. Az Amerikai King Show-t első alkalommal szervezték meg Bonyhádon, ahol közel százhúsz galambból választották ki a két legjobbat. – Először színosztályok szerint választják ki a legkiemelkedőbbeket, majd a színosztály győztesekből a két legjobbat – magyarázta a kiállítás szervezője. Elmondta, végre újra Bonyhádon tarthatták a rendezvényüket. Nagy örömükre szolgált, hogy Steiner Krisztián, a Bonyhádi Széchenyi István Iskola igazgatója újra lehetőséget adott erre.

Az Országos Chabo Fajtaklub is részt vett a rendezvényen, száztíz baromfival. A kiállításon kacsákat, nyulakat, díszmadarakat és rengeteg galambot mutattak be.