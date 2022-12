Összegyűjtöttük azt a 15 dolgot, amit soha ne adj neki, akármennyire is kunyerál:

Csokoládé és édességek

A csokoládéban van egy vegyület, a teobromin. Ez az emberre serkentőleg hat, a kutyának viszont már kis mennyiség is mérgezést: hányást, hasmenést, súlyos esetben halált is okozhat.

Tejtermékek

A kutyák laktózérzékenyek, a gyomruk nem tudja hasznosítani a tejben lévő összetevőket. Így esetükben egy gombóc fagyi vagy egy kevés tej is hasmenést okozhat. A savanyított tejtermékekkel, a penészes és a zsíros sajtokkal, az ízesített és diétás joghurtokal is vigyázzunk!

Nyers hús

A nyers húsok általában veszélyesek a kutyák számára, ugyanis paraziták telepszenek meg ezeken, melyek a gyomor és bélrendszer megbetegedését okozhatják. Nyers hús fogyasztása után, ha magas láz, véres hasmenés jelentkezik a kutyánál, azonnal forduljunk állatorovoshoz.

Csirkecsont

A csirke húsával (megfőzve vagy megsütve) semmi gond sincs, de a csontja veszélyes lehet, mert evésnél szilánkosra törhet, és lenyelve kilyukaszthatja a kutya gyomrát.

Sós rágcsálnivalók

A sós nasik rendszeres fogyasztása elhízáshoz, fokozott szomjúsághoz, hőemelkedéshez, hányáshoz és hasmenéshez is vezethet. Bár minden kutya csorgó nyállal figyeli, ha gazdája ilyesmit eszik, lehetőleg ne engedjünk neki.

Nyers tészta

A kelésben lévő tésztát semmiképpen ne tegyük olyan helyre, ahol a kutya eléri. A test melegének hatására az élesztő gázokkal telíti meg a gyomrot, ami fájdalmas feszüléshez és görcsökhöz vezet.

Nyers tojás

Vigyázzunk, hogy a kutya ne férjen nyers tojás közelébe, az ugyanis potenciális szalmonella vagy E. coli fertőzésforrás.

Szőlő

A legtöbb kutya szereti a szőlőt, ezért a gaziknak vigyázniuk kell, nehogy leeszegessék a tőkékről. A szőlő ugyanis veseelégtelenséget okoz a kutyáknál, már pár szemtől kórházba kerülhetnek. A toxikus adag körülbelül 10-30 g szőlő vagy mazsola testsúlykilogrammonként.

Csöves kukorica

Ha a kutya csövestől rágja el a kukoricát, a csövét nem tudja megemészteni. Az elakad a vékonybelében, és már csak a sebészi úton lehet eltávolítani.

Alkohol

A kutyáknál minimális mennyiségű alkohol is hányást, hasmenést, koordinációs problémákat, idegrendszeri problémákat, nehézlégzést, kómát okozhat, szélsőséges esetben pedig akár az eb életébe is kerülhet az elővigyázatlanság.

Forrás: Mindmegette.hu