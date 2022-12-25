December 25, Vasárnap

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Gyógyszertári ügyeletek december 24-től 26-ig

A kép illusztráció.

Szekszárd Alma Gyógyszertár Szekszárd, Arany J. u. 31. Tel.: 74/510-727. 

Bonyhád Szent Imre Gyógyszertár, Szent I. u. 4.  Tel.: 74/450-798. 

Dombóvár Korona Gyógyszertár, Rákóczi u. 71/E Tel.: 74/565-178. 

Dunaföldvár Amarillisz Gyógyszertár, Rákóczi u. 1. Tel.: 75/541-069. 

Paks Péntek: Arany Kígyó Gyógyszertár, Dózsa Gy. u. 77. Tel.: 75/511-251.

Paks Szombat: Kristály Patika, Kishegyi u. 52. Tel.: 75/311-620.

Paks Vasárnap: Belvárosi Gyógyszertár Paks, Dózsa Gy. u. 30-32. Tel.: 75/510-611.

Simontornya Kapinya Gyógyszertár, Templom u. 5. Tel.: 74/486-032. 

Tamási Dám Gyógyszertár, Szabadság u. 56. Tel.: 74/673-686. 

Tolna Salvia Gyógyszertár, Bajcsy-Zs. u. 27. Tel.: 74/440-516.


 

 

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