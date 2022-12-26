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Gyógyszertári ügyeletek december 24-től 26-ig
A kép illusztráció.
Szekszárd Alma Gyógyszertár Szekszárd, Arany J. u. 31. Tel.: 74/510-727.
Bonyhád Szent Imre Gyógyszertár, Szent I. u. 4. Tel.: 74/450-798.
Dombóvár Korona Gyógyszertár, Rákóczi u. 71/E Tel.: 74/565-178.
Dunaföldvár Amarillisz Gyógyszertár, Rákóczi u. 1. Tel.: 75/541-069.
Paks Péntek: Arany Kígyó Gyógyszertár, Dózsa Gy. u. 77. Tel.: 75/511-251.
Paks Szombat: Kristály Patika, Kishegyi u. 52. Tel.: 75/311-620.
Paks Vasárnap: Belvárosi Gyógyszertár Paks, Dózsa Gy. u. 30-32. Tel.: 75/510-611.
Simontornya Kapinya Gyógyszertár, Templom u. 5. Tel.: 74/486-032.
Tamási Dám Gyógyszertár, Szabadság u. 56. Tel.: 74/673-686.
Tolna Salvia Gyógyszertár, Bajcsy-Zs. u. 27. Tel.: 74/440-516.