Amikor még nem léteztek a mai, modern gyógyszerek, mindenki azzal segített magán, ami otthon épp kéznél volt. Így válhatott a hagyma, az ecet és a só is gyógyhatású szerré. Persze, időközben jobbnál jobb medicinák kerültek forgalomba, ám még ma is sokan vannak, akik továbbra is a hagyományos gyógymódokra esküsznek. Összegyűjtöttük a leghatásosabb házi recepteket, amelyeket egykor nagymamáink használtak. Ezzekel a trükkökkel teljesen természetes módon küzdheted le az olyan betegségeket, mint a nátha, a köhögés és a torokfájás.

Hideg borogatás

Hosszában hajtogass össze egy vászonkendőt, és itasd át hideg csapvízzel. Hagyd lecsepegni, aztán lazán tekerd a nyakad köré. Végül rögzítsd egy újabb, száraz kendővel. 15 perc múlva távolítsd el.

Köhögési ingerre

Hajdinaméz: Vegyél bioboltokban kapható hajdinamézet (pohánkaméz), és az étkezések előtt fél órával fogyassz el belőle naponta összesen 3-5 teáskanálnyit úgy, hogy hagyd a szádban szétolvadni.

Mézes hagymaszirup: Picit hosszabb ideig tart elkészíteni, de nagyon hatásos: apríts fel 1 fej vöröshagymát, tegyél rá 3 evőkanálnyi mézet, majd 6-24 órán át hagyd állni egy lezárt üvegben. Végül szűrd le, és naponta többször egyél belőle 1-1 kanállal.

Orrfolyás ellen

Borsos borogatás a mellkasra: Egy nagy darab konyhai papírtörlőt teljesen itass át háztartási ecettel, aztán szórj rá frissen őrölt fekete borsot. A borsos oldalával lefelé helyezd a mellkasodra a papírt, 20 percig hagyd magadon, majd távolítsd el, és meleg vízzel öblítsd le a helyét. Ezzel az egyszerű módszerrel is javíthathatod a felső légutak vérkeringését, és így elűzheted a megfázást és a náthát!

Eukaliptuszolaj: Tegyél néhány csepp eukaliptuszos illóolajat egy tál meleg vízbe. Teríts egy törölközőt a fejedre, és 5 percen keresztül lélegezz mélyeket.

Hagymás zokni: Vágj ketté 1 nagyobb fej vöröshagymát, majd szeleteld fel, és bélelj ki vele egy gyapjúzoknit. Úgy húzd fel, hogy a hagymadarabok a talprészre, valamint a lábboltozat tetejére kerüljenek, és éjszaka végig hagyd magadon a hagymás zoknit. Az egész szervezet vérkeringése javul ettől, ami segít megszüntetni az orrfolyást.

Immunerősítők

Forró tyúkhúsleves: Nem tudni, miért, de működik: amint a nátha legapróbb jelét tapasztalod, fogyassz el 1-2 tányérnyi tyúkhúslevest, lehetőleg minél forróbban.

Gyömbér: Ez az ázsiai gyökérféle tele van gyógyító illóolajokkal, ráadásul baktériumölő hatású. Tegyél 200 ml forrásban lévő vízbe 3-4 szelet gyömbért, adj hozzá egy negyed citrom levét, hagyd ázni 2-3 percig, majd idd meg.

Torokfájásra

Ecetes víz: Keverj össze némi almaecetet egyenlő arányban vízzel, valamint mézzel, és 3 óránként kortyolj belőle 1 teáskanálnyit.

Forrás: Mindmegette.hu