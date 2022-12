A karácsonyi szezonban mindig megugranak a játékeladások az eMAG-on: idén november elseje óta több mint 2,2 milliárd forintot költöttek a vásárlók különböző játékokra, és az ünnepi dekorációk is fogynak: a fényfüzéreket, karácsonyfadíszeket és műfenyőket is keresik az ügyfelek.

Karácsonyfadíszekre idén átlagosan 4,3 ezer forintot költenek a látogatók, az eladási számok alapján 2022 ünnepi színe egyértelműen a piros és az ezüst. Az eMAG ügyfelei jellemzően bruttó 5 ezer forintért vesznek idén fényfüzéreket, a legnépszerűbbek a jégcsapformájú, illetve a fényfüggöny jellegű termékek. Idén a 90-150 centis műfenyők a legkelendőbbek Magyarország legnagyobb online kereskedőjénél, a Nordmannra hajazó változatokat kedvelik legjobban a vásárlók.

De mi kerül a fa alá?

Az építős karácsonyi ajándékok dominálnak idén az eMAG felhasználói körében, a legtöbben LEGO szetteket szereznek be, ezen belül is a Star Wars, a Harry Potter, illetve az Icons virágos tematikáját teszik a kosarukba. Emellett a Friends-készletek és a Technics is népszerű, az építőjátékok kategória négyszer akkora forgalmat generál, mint a második helyezett. Erre a kategóriára egyébként átlagosan 17 500 forintot költenek az emberek idén.

A társasjátékok iránt is hatalmas a kereslet, a pszichológiára és önismeretre építő társasok a tavalyi évhez képest nagyobb szerepet kapnak idén, de nem beszélhetünk kiemelten népszerű címekről, az egyszerűbb kártyajátékoktól a partijátékokon át a bonyolult, stratégiai játékokig vegyesen választanak a vásárlók, jellemzően hatezer forint környékén.

A plüssállatok a sor végén kullognak

Érdekes fejlemény, hogy az elmúlt években szinte láthatatlan retro kézikonzolok idén újra előkerültek, a Tetris és a Sup X kézikonzolok egyaránt látható eladásokat produkálnak, ahogy a szuperhősös játékok is keresettek: jól fogy például a Pókember kesztyű, amivel tapadókorongokat lehet kilőni, de a képzelőerőt fejlesztő egyéb szerepjátékok (gyerekkonyhák, műhelyek, orvosi-, kertész- vagy takarítókészletek) összességében feljöttek a képzeletbeli top10-es lista harmadik helyére, a plüss kategória pedig csak a kültéri játékokat tudta megelőzni az idei karácsonyi szezonban.