Együtt nőttek fel a Sárköz egyik településén, Sárpilisen, együtt barangoltak a határban, éltek át „tüskevári” kalandokat és együtt szembesültek a pompás sárközi népművészettel, ezzel együtt az ünnepi hagyományokkal. Ezek a hagyományok akkor még a mai időkhöz képest jóval erőteljesebben megmutatkoztak úgy a mindennapokban, mint a karácsonyi időszakban.

Először Kovács János került el, tanulmányai végett Budapestre, majd pár év múlva öccse is követte példáját. A báty a konyhaművészettel jegyezte el magát, a fiatalabb testvér a néprajzzal. Jeles karriert futottak be az ország különböző helyszínein, majd végül visszatértek gyermek- és ifjúkoruk helyszínére. Balázs Kovács Sándor hivatalból is pontosan tudja, hogy mely tradicionális ételek kerültek egykoron a karácsonyi terített asztalra. S vajon ezek közül melyiket készítette, készíti el legszívesebben Kovács János? Manapság náluk miben mutatkozik meg karácsonykor a hagyományok ápolása? Avagy, mennyire igaz az nemcsak ünnepnapokon, hanem általában is, hogy a néprajz és a gasztronómia elválaszthatatlanok egymástól? Kinek mi a kedvenc főztje? Egyáltalán, az elmúlt évtizedekben, száz évben mennyiben változott a hazai karácsonyi konyha? Miképp került a hal az asztalra? Ezekre a kérdésekre válaszolnak a teol.hu podcast karácsonyi műsorának vendégei, akik a testvéri szeretetről is tanúbizonyságot tesznek. Valamint, elhangzik egy hamisítatlan, karácsonyi mesterszakács recept is.

A Kovács Jánossal és Balázs Kovács Sándorral készült műsor premierjét december 23-án, pénteken 17 órakor tartjuk. Addig is ide kattintva meghallgathatják a Teol.hu podcast csatornájának korábbi adásait.