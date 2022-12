Vészesen közeleg a karácsony, ezért érdemes minél előbb kitalálni, kit milyen ajándékkal lephetnénk meg. Talán az egyik legnehezebb, amikor a család kicsi kincsének szeretnénk örömet okozni, ugyanis egy kisbabának nem is olyan egyszerű vásárolni. Kata kislánya két hónapos, szülei pedig gőzerővel keresik a legmegfelelőbb ajándékot a kis Bella számára.

– Az ember szeretne valami olyat adni a gyermekének az első karácsonyra, ami egyrészt praktikus, másrészt mégis örömet is okoz valamelyest, és persze szeretném, ha később a fényképeket visszanézve látná, hogy már akkor is nagyon fontos volt nekünk – magyarázta Bella anyukája. – Sok szülő gondolja úgy, hogy az első ajándék nem olyan fontos, és például ruhát vesz a gyerekének, amivel nincs is semmi gond, de én szeretnék mosolyt csalni a kisbabám arcára.

Kata elmondta, kislánya ajándékának kiválasztásánál a fő szempontok között szerepelt a helytakarékosság is. Ha tanácstalanok vagyunk, nyugodtan kérjük ki tapasztaltabb anyukák, szülők véleményét is.

– Annyi mindent kínálnak a piacon ma már a babáknak. Ezért egy kis segítséget kértem a nővéremtől, hogy szerinte mire lenne érdemes beruházni. Már egy kicsit nagyobb gyerekei vannak, és náluk nagyon bevált a hintáztató-pihenő szék, ami nem vesz el sok helyet a lakásunkból, ezért a párommal egy ilyet néztünk most ki.

Katáék családjában több egy éven aluli baba is van, akiknek életkori sajátosságait veszi majd figyelembe a vásárlások alkalmával. – Tőlem, ha valaki nem kér kifejezetten ruhát vagy más egyebet, akkor jobban szeretek fejlesztőjátékot választani, ugyanis ezeknek tényleg van értelme is, és bárki könnyedén tud választani a különböző online játékboltok kínálatából. Mi nem akartuk az utolsó pillanatra hagyni a rendelést, az nagyon ciki, ha valakinek nem jön meg időben az ajándéka. Pláne egy kisgyereknél – hangsúlyozta az újdonsült anyuka.

Amennyiben az online boltok szűrőivel sem tudunk zöld ágra vergődni, érdemes megkérdezni a szülőket, mire lenne szüksége a kisdednek. Ha mégis úgy döntünk, magunk választanánk ki a karácsonyi meglepetést, mindenképp tartsuk meg a blokkot, ugyanis előfordulhat, hogy két egyforma ajándékot is kap a gyerkőc.