Kati néni 1927. december 15-én született tősgyökeres paksi sváb családba. Hatan voltak testvérek, három fiú és három lány, a szüleik gazdálkodtak. Kati néni a Kossuth Lajos utcai evangélikus iskolában tanult. A családi földeken 14 éves korában kezdett el dolgozni. A háború előtt az Eötvös utcai evangélikus kört is szívesen látogatták. Megélte az oroszok bejövetelét, és a kemény ’50-es éveket, végül a családi földekkel beléptek a téeszbe.

Párjával, Eiler Jánossal 1948-ban házasodtak össze, majd 1955-ben költöztek saját házba a Temető utcában. Egy lányuk született, aki szintén a Katalin nevet kapta. Kati néni 1960-tól a későbbi nevén Dunamenti Mgtsz kertészeti részlegénél vállalt munkát. Szeretett ott dolgozni, mert munkatársaival jó közösséget alkottak. Innen vonult nyugállományba 1982-ben. Férje a konzervgyárban dolgozott szállítási csoportvezetőként, 1995-ben hunyt el.

A ház körül mindig tartottak baromfit, malacokat, és volt telkük kis szőlővel, hétvégi házikóval. Kati néni ma már csak az udvaron tesz-vesz, de korát meghazudtoló egészséggel és szellemi frissességgel éli a mindennapjait lánya féltő gondoskodása mellett. Érdeklődik a világ dolgai iránt, olvas – leggyakrabban a Nők Lapját, a Híd evangélikus magazint és a Paksi Hírnököt forgatja – és tévét néz. A 95 éves paksi dédnagymamának két lányunokája és három dédunokája van, de ők már nem Pakson élnek.

Kati néni tősgyökeres paksi sváb családba született 95 évvel ezelőtt (Fotó: Babai I.)

A születésnapot családi körben e hétvégén ünneplik, közel húszan ülik majd körbe az asztalt. Néhány éve Teréz nevű húgát a 90. születésnapja alkalmából köszöntötték. Kati néni akkor nem kérte, most viszont úgy gondolta, a kilencvenötödikre már ő is szívesen fogadja a városvezetés jókívánságait. Mint mondja, jó recept nincs a hosszú életre, de szerencsésen elkerülték a betegségek, és szerinte jó géneket örökölt, mert a családban többen is magas kort éltek meg.