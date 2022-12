Az automatizált vezetés technikai fejlődése kulcsszerepet játszik a jövő mobilitásában. Azzal, hogy a jármű és az infrastruktúra átveszi tőlünk a vezetés és a manőverezés feladatait, értékes időt takarít meg a járművezetőknek, akiknek nem kell parkolóhely kereséssel és a szűk parkolóházakban való manőverezéssel foglalkozniuk.

„Az, hogy technikai partnerünkkel, a Bosch vállalattal közösen kifejlesztett, teljesen automatizált és vezető nélküli parkolási funkciónk világelsőként kapta meg az ügyfélhasználati engedélyt, azt mutatja, hogy az innovációs vezető szerep és a »Made in Germany« kéz a kézben járnak” – mondta Markus Schäfer, a Mercedes-Benz Group AG igazgatótanácsának tagja, a fejlesztésért és beszerzésért felelős műszaki igazgatója. „A DRIVE PILOT Level 3 rendszerünk piaci bevezetését követően hamarosan egy 4. szintű rendszert kínálunk a parkoláshoz az INTELLIGENT PARK PILOT fejlesztésünkkel – mindezt még ebben az évben. Ezzel is megmutatjuk ügyfeleinknek, hogy a technika megkönnyíti az életet, és értékes időt takarít meg.”

„A vezető nélküli parkolás az automatizált mobilitás egyik kulcsfontosságú építőeleme. A Mercedes-Benz partnerünkkel közösen kifejlesztett, teljesen automatizált parkolási rendszer is azt mutatja, milyen messzire jutottunk már ezen a fejlesztési úton. A vezető nélküli parkolással kezdődik majd a mindennapi automatizált vezetés” – mondta dr. Markus Heyn, a Bosch igazgatótanácsának tagja és a mobilitási megoldások üzleti szektor elnöke. „A Bosch a kezdetektől fogva arra törekedett, hogy a parkolóházak infrastruktúráját intelligenssé tegye. Ennek megfelelően szabványokat állítottunk fel ezen a területen. A jövőben az a célunk, hogy egyre több parkolóházat szereljünk fel a szükséges infrastruktúra-technikával – terveink szerint a következő néhány évben világszerte több száz parkolóházban fogjuk ezt megvalósítani.”

„Nagy örömünkre szolgál, hogy a Bosch, a Mercedes-Benz és a stuttgarti repülőtér partnereinkkel együtt sikeresen kifejlesztettük a vezető nélküli és érintésmentes parkolás hálózatba kapcsolt rendszerét. Az APCOA FLOW digitális platformunk lehetővé teszi a parkolóhelyfoglalást, az érintésmentes belépést és az automatikus számlázást” – mondta Frank van der Sant, az APCOA PARKING Group igazgatótanácsának tagja és kereskedelmi igazgatója. „Ügyfeleink kényelmét nagymértékben fokozza a tervezési biztonság, a minimális elvesztegetett idő, a rövid távolságok, valamint az érintés- és készpénzmentes parkolási folyamat.”

„Büszkék vagyunk arra, hogy az együttműködő partnerek az STR repülőteret választották e világpremier helyszínéül” – mondta Walter Schoefer, a stuttgarti repülőteret üzemeltető Flughafen Stuttgart GmbH vezetőségi szóvivője. „A projekt megmutatja, mennyire innovatív a régiónk. Az automatizált parkolóinas valóban növeli a repülőjáratok utasainak kényelmét, és időt takarít meg számukra, különösen akkor, ha sietnek, és gyorsan le szeretnék adni autóikat a repülőtéren.”

A vezető nélküli parkolás technikája

Az automatizált parkolóinas szolgáltatásnak nincs szüksége emberi vezetőre: csak be kell hajtani a parkolóházba, kiszállni, és a járművet egy okostelefonos alkalmazással egyetlen érintéssel a parkolóhelyre küldeni. Miután a járművezető elhagyta a parkolóházat – hogy az éppen megtakarított időt mással töltse – a jármű magától a kijelölt helyre hajt és leparkol. Később a jármű pontosan ugyanígy tér vissza a felvételi pontra. A folyamatot a Bosch többszintes parkolóházba telepített intelligens infrastruktúra és a Mercedes-Benz járműtechnológia együttműködése biztosítja. A parkolóházban található Bosch érzékelők figyelik a jármű pályáját, annak környezetét, és szállítják a jármű irányításához szükséges információkat. A járműben lévő technika az infrastruktúrától kapott információkat vezetési manőverekké alakítja. Így a járművek önállóan képesek fel- és lehajtani a rámpákon, hogy a parkolóház emeletei között közlekedjenek. Ha az infrastruktúra érzékelői akadályt észlelnek, a jármű fékez és biztonságosan megáll. Csak akkor folytatja útját, ha az útvonal szabaddá vált.

A Bosch és a Mercedes-Benz a világ első különleges engedélyét 2019-ben kapta meg arra, hogy a stuttgarti Mercedes-Benz Múzeum parkolóház emberi felügyelet nélkül, fejlesztői tesztjárművek segítségével automatizált parkolóinas szolgálatatást működtessenek. A most kiadott engedély ezen túlmutat, és lehetővé teszi a magántulajdonban lévő járművekkel történő kereskedelmi üzemeltetést a stuttgarti repülőtér P6 parkolóházában. A jóváhagyás alapja egy 2021 júliusában Németországban életbe lépett törvény, amely a SAE 4. szintjének megfelelő járművek számára engedélyezi a vezető nélküli vezetést (BMDV – Németország világelső lesz az önvezetésben). E törvény parkolási rendszerre való alkalmazása a német Szövetségi Digitális és Közlekedési Minisztériummal (BMDV) és a KBA-val szoros együttműködésben valósult meg. A német parlament felsőháza által 2022. május 20-án elfogadott AFGBV (automatizált vezetésről szóló irányelv) egyértelműen meghatározza a német közúti közlekedési törvény azon kritériumait, amelyeknek a 4. szintű járműveknek meg kell felelniük.

A vállalatok fokozatosan tervezik bevezetni a vezető nélküli parkolási szolgáltatást a stuttgarti repülőtér APCOA P6 parkolóházában. Az üzembe helyezés első napjától a 2022 júliusa óta gyártott S-osztály és EQS modellekkel rendelkező azon ügyfelek, akiknek járműve a Mercedes me connect részeként az INTELLIGENT PARK PILOT2 szolgáltatással is rendelkezik, és akik ezt a szolgáltatást aktiválták, használhatják majd a funkciót a kijelölt parkolóházban. Miután a járművezetők a Mercedes me alkalmazással előre lefoglaltak egy parkolóhelyet, járművüket egy előre meghatározott parkolóhelyen hagyhatják. Miután minden utas kiszállt a járműből, az alkalmazás elindítja a parkolási manővert.

A parkolási rendszer ellenőrzi, hogy a lefoglalt parkolóhelyhez vezető útvonal szabad-e, és hogy minden egyéb műszaki követelmény teljesült-e. Ha ez így van, a járművezetők értesítést kapnak az alkalmazásban, amely megerősíti, hogy az intelligens infrastruktúra átvette a jármű irányítását. Ezt követően elhagyhatják a parkolóházat. A jármű automatikusan elindul, és magától megtalálja az utat a parkolóhelyére. Amikor a járművezető fel szeretné venni az autóját a parkolóházból, okostelefonos paranccsal teheti meg, a jármű ezután magától elindul az előre meghatározott átvételi területre.