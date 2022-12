Az adventi időszakban lelkes helyi hölgyek díszítik fel évek óta a tamási művelődési házat mézeskalácsból készült alkotásaikkal. A csoportot összefogó, cukrász végzettségű Fenyő Gyulánétól a csodás mézesek elkészítésének pontos módját is megtudtuk, amit megosztunk olvasóinkkal, hátha éppen most, az utolsó előtti pillanatban keresnek jól bevált receptet a karácsonyi édesség elkészítéséhez.

Mint megtudtuk, 76 dekagramm liszt, 34 dekagramm porcukor, öt dekagramm vaj vagy margarin, négy evőkanál méz, négy egész tojás, egy mokkáskanál fahéj, tíz szem őrölt szegfűszeg, egy csomag vaníliáscukor, valamint egy evőkanál szódabikarbóna adja a mézes alapját. Elsőként a lisztet elmorzsoljuk a zsiradékkal, utána hozzáadjuk a többi alapanyagot, összegyúrjuk kézzel, de lehet robotgéppel is. A hölgy szerint érdemes a tésztát egy picit pihentetni, ha lehet, a sütés előtti este összegyúrni.

Arra mindenképpen vigyázzunk, hogy a darabokat ne tegyük a tepsiben túl közel egymáshoz, mert összeragadhatnak. A sütőben 170 fokon 10-15 perc alatt készülnek el a sütemények. A szakember szerint meg van a technika arra, hogy szép fényes legyen a mézes: ha kisült, lekenhetjük zselatinból készített aszpikkal, de a legegyszerűbb tojássárgájával átkenni, amint kivesszük a sütőből.

A díszítéshez és a fehér mázhoz egy tojás fehérjét 16 dekagramm porcukorral keverjünk el. Fenyő Gyuláné szerint ha igazán jó habot szeretnénk, érdemes kétszer átszitálni a cukrot, amibe tegyünk egy mokkáskanál ecetet, és ha még stabilabb mázt szeretnénk, egy kis étkezési keményítőt is. A díszítéshez töltsük egy kisebb nylon zacskóba, amelyen pici lukat kell vágni, de természetesen lehet kapni direkt ehhez való fecskendő is. Ha a teljes mézest be szeretnénk kenni, a mázat langyos vízzel kell cseppenként felhígítani. Nem mindenkinek egyértelmű, de a mézes festését a sütés után kell elvégezni és utána picit pihentetni a tepsiben, mielőtt sütis tálba vagy dobozba tennénk őket.