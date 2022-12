A diéták a karácsonyi ünnepek, újév közeledtével ismét hangsúlyos szerepet kapnak azok életében is, akik újra és újra kezdik a próbálkozást a vágyott alak és természetesen az azzal kapott egészség megszerzéséért.

Müllerné Takács Viktória paksi dietetikus elmondta: a legcélravezetőbb a napi ötszöri étkezés három-négy óránként. Kerüljük a finomlisztes termékeket, váltsunk teljes kiőrlésűre, keressük a cukormentes élelmiszereket, az édesítőszereket. Ajánlott a napi legalább háromszori zöldségfogyasztás és a napi egyszeri gyümölcsfogyasztás. Aki ezeket az útmutatásokat betartja, még az ünnepek előtt megszabadulhat néhány kilogrammtól.

A karácsonyi időszak alatt is érdemes betartani néhány szabályt, amelyek természetesen nem kötelezőek.

– A fogyókúrázóimnak is azt mondom, hogy a karácsony legyen karácsony, de valahol azt kompenzálni kell. Lehet enni töltöttkáposztát egy étkezéskor, de akkor a másik főétkezés legyen saláta natúr hússal, tehát alacsonyabb kalóriatartalmú étek. Érdemes kicsit mozogni is, nyilván nem a sportra gondolok, hanem például egy ünnepi félórás sétára, egy kicsit intenzívebbre, valamint nem kell állandóan nassolni, picit lehet ehhez is tudatosabban hozzáállni – mondta.

Általánosan a jövő évi diétákkal kapcsolatban ismertette, hogy a kedveltek közt maradnak az alacsony szénhidrát-tartalmú étkezések, például a tipikusan keto-étrendek, bár itt annyira minimális a napi szénhidrát, hogy sokszor borítja a hormonháztartást és súlyos egészségügyi kockázatot is okozhat. Úgy látja, hogy az ad hoc diéták, tehát a csodakészítmények, a turmixok, shake-ek népszerűsége továbbra sem változik majd. Sem a ketót, sem a többi divatos diétát nem ajánlják a dietetikusok.

Dietetikusként azt mondja, hogy a normális mértékű fogyás hetente fél-egy kiló, valamint érdemes változatos étrendet követni, szakember segítségét kérni, aki felméreti a fogyni vágyó egészségi állapotát – van-e a túlsúllyal küzdőnek bármilyen lappangó betegsége, például inzulinrezisztenciája – majd segít neki a helyes étrend összeállításában.

A tapasztalatai szerint azon is el szokott bukni egy fogyókúra, hogy a fogyni vágyó úgymond a biztonsági zónában marad. Ez pedig az ugyanolyan étkezési struktúrát jelenti, például, hogy reggelire mindig zabkását, főételnek, ebédre vacsorára mindig rizst-natúrhúst-salátát eszik. Szintén fontos, hogy szerezzük be időben a kiválasztott élelmiszereinket, például legyen otthon elég zablisztünk, mert ezen is el szokott bukni az életmódváltás – valamint megakad a diéta – ha épp nincs az ahhoz megfelelő élelmiszertermékünk.

– A beszerzési források a háború miatt akadozóbbak, ezért érdemes néhány hétre előre gondolkodni – tette hozzá.

Köztudott, hogy a lelkes fogyókúrázók szinte minden nap vadásszák az új ötleteket, legyen az egy elkészített egyszerű recept, vagy akár a megfelelő napi szénhidrát-fehérje-zsír bevitellel kapcsolatos infó. Általános esetben a legmegfelelőbb, ha a napi étkezésünket ötven százalék szénhidrát, harminc százalék fehérje és húsz százalék zsír teszi ki, mondta a dietetikus.

Tegyünk meg mindent önmagunkért

Müllerné Takács Viktória paksi dietetikus elmondta, hogy a szénhidrát a testünk üzemanyaga, ez a legfőbb energiaforrása. A szénhidrátot égeti el minden sejtünk, ezért egyértelműen szüksége van rá. Ha egészségesek vagyunk és naponta négyszer-ötször fogyasztunk szénhidrátot, akkor mindent megteszünk önmagunkért. A szénhidrátunk legyen lassú felszívódású, tehát válasszuk a teljes kiőrlésű kenyereket, a barna és a baszmati rizst, az édesburgonyát, a zöldségeket. Hozzátette: a jövő évben sem lesz igazán egyetlen slágerélelmiszere a diétáknak, inkább a sok zöldségfogyasztás lehet a kulcs, mert a zöldségek rengeteg rostot tartalmaznak, laktatnak, jó hatással vannak az immunrendszer, az emésztés, a bélflóra épségének megőrzésében. Sokat ehetünk a zöldségekből, mert alacsony a kalória- és szénhidráttartalmuk, sok bennük a vitamin és az ásványianyag.