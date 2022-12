Születésnapot ünnepeltek hétfőn délben a Kadarka utcai idősek otthonában, 102 éves lett Jóna Irén néni, a város legidősebb polgára. Őt köszöntötte Gyurkovics János alpolgármester, Rottenbacher Ádám, a város szociális központjának igazgatója és az otthon minden dolgozója, lakója.

Az idős asszony asztalán egy hatalmas, hatvanszeletes torta, virág, s a ritka ünnep alkalmával egy palack finom bor. A köszöntéshez az egyik lakótárs verset is mondott jókívánságokkal és tele bölcsességgel. A verset is, az ünnepséget is meghatottan köszönte Irén néni, és azt, hogy egy ilyen szép napot adtak neki. Még ilyen örömöm nem volt – mondta, miután elfújta a jókora tortán a tisztes kort mutató gyertyákat.