Szekszárdon a kisgyermekek a szüleikkel futották végig a távot. A résztvevők reggel nyolc órától a sportcsarnok aulájában regisztráltak jelmezekben, vicces sapkákban, szemüvegben a futóversenyre, de voltak, akik regisztráció nélkül álltak a rajthoz.

A Tűzijáték futamon a 2016-ban születettek, valamint az ennél fiatalabbak nevezhettek, nekik nyolcszázméteres távon kellett végighaladniuk. A Konfetti futamon is nyolcszáz métert kellett teljesíteni, ám itt a 2012-től 2015-ben születettek indulhattak. A Szerpentin futam távja két és fél kilométer volt a 2008 és 2011 között születetteknek. A Kéményseprő futam öt kilométeres távján a 2004 és 2007 között születettek vehettek részt. A Pezsgő futam szintén öt kilométeres távján pedig a 2003-ban születettek és a náluk idősebbek indulhattak.

Kategóriánként és nemenként az első három helyezettet díjazták. A futás útvonala a Sport utca - Mátyás király utca- Aranytó utca - Keselyűsi út - Sport utca volt, ez így két és fél kilométer. A nyolcszáz méteres távot a Sport utca - Jégcsarnok - UFC öltöző épület - Sportcsarnok parkoló - Sport utca útvonalon rendezték. Délelőtt fél tízig lehetett nevezni, ekkor indultak a versenyek. Minden induló részt vett a tombolasorsoláson, amelynek fődíja egy szilveszteri sültmalac volt. A szervezők a legötletesebb maskarát viselőket különdíjban részesítették.

Bonyhádon is futottak, a hagyományt folytatva idén is sportosan telt az óévbúcsúztató. Közel kétszáz nevező állt rajthoz a szilveszteri „malackergető” futáson. Az önkormányzat, a sportcentrum és az Atlétikai Club Bonyhád által szervezett esemény ezúttal is nagy népszerűségnek örvendett a tavaszi időjárást idéző decemberi szombaton.

Két táv közül választhattak a sportpályára érkezők: egy kör (400 méter), illetve 2023 méter megtételére nyílt lehetőségük. Előbbihez főleg a kisgyermekes családok csatlakoztak, többen a babakocsit tolva, kocogva értek célba. A szponzorok jóvoltából minden befutó ajándékban részesült. A 2023 méteres távon a dobogós helyezettek részesültek díjazásban – a női és a férfi mezőnyben egyaránt.