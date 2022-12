Alkoss! 33 perce

Szórhatjuk a csillámport! - Saját készítésű díszek karácsonyra

Már javában tervezgetjük az idei karácsonyi dekorációt, sőt, bizonyos elemek már meg is találták a helyüket. Azonban ha kreativitást és egyéniséget is szeretnénk belevinni a díszítésbe, akkor érdemes saját kezűleg is készíteni valamit!

TEOL/Lakáskultúra TEOL/Lakáskultúra

Illusztráció: Shutterstock

Az alkotás kiváló közös program lehet a gyerekekkel, és a saját készítésű díszek még személyesebbé varázsolhatják az ünnepet, írja a Lakáskultúra. A karácsonyfa díszei közül biztosan nem hiányozhat egy-két üveggömb. Ha nem akarunk hétköznapit, akkor pár pillanat alatt izgalmasabbá tehetjük ezeket az elemeket. Ehhez csupán három dologra van szükségünk: átlátszó karácsonyi gömbre, dekorkampóra és a különleges kis pluszra. De mi az? Igazából bármi kis csillogós extra. Kiválóan mutat az átlátszó gömbökben a gyöngy, a csillámpor és flitter is. De nyugodtan tehetünk bele akár LED-fényfüzért is. Elkészítés: Csavarjuk le a gömb tetejét, és szórjuk bele a különleges extrát. Ezután a dekorkampó segítségével már mehet is fára. Arra kell egyedül figyelni, hogy ne töltsük túl a gömbünket. Ugyanis, ha túl nehéz, akkor nem fogja elbírni a kampó és a fa sem. Biztosan mindenkinek van otthon egy sosem használt vagy tönkrement CD-lemeze. Ezeket is nyugodtan felhasználhatjuk a gömbök extrázásához, a végeredmény pedig egy saját készítésű diszkógömb lesz. A kellékek listája most sem hosszú: egy régi gömb, ragasztó és egy CD lemez. A kész díszt úgy helyezzük el, hogy a LED mögé kerüljön, így fánk különleges fényjátékban fog pompázni. Elkészítés: A CD-t vágjuk kisebb darabokra. Nem kell túl precíznek lennünk, egyáltalán nem baj, ha a darabkák nem azonos méretűek vagy formájúak. A ragasztásánál arra figyeljünk, hogy minél szorosabban kerüljenek egymáshoz a darabok, ne legyen sehol kimaradt lyuk vagy rés. A bársony az egyik legelegánsabb anyag, ami már önmagában is figyelmet követelő. Az utóbbi években a karácsonyi dekorációban is egyre többen használják. Saját kezűleg bársony díszeket készíteni egy kicsit nehezebb feladat, de ha jó alapanyagokat használunk, akkor biztosan sikerülni fog. Ráadásul így régi vagy már kopott díszeinket is új köntösbe öltöztethetjük. Elkészítés: Először is szükségünk lesz egy eldobható ecsetre, kétoldalú vagy folyékony ragasztóra, egy régi díszre, akril festékre és bársonyporra – a bársonyport beszerezhetjük kézműves boltokban vagy az interneten. A régi díszt először fessük le olyan színű akrillal, ami a legközelebb áll a bársonyporunk árnyalatához, majd várjuk meg, amíg teljesen megszárad. Ezután a ragasztóval alaposan kenjük be. Folyékony ragasztó esetén használjunk egy eldobható ecsetet a felvitelhez, és várjuk meg amíg átlátszóra szárad. Végezetül pedig szórjuk bele a bársonyport.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!