Most, hogy menthetetlenül beköszöntött a tél, és hónapokra berendezkedhetünk a fagyoskodásra és a sötétségre, a legtöbben hajlamosak vagyunk a finom és laktató ételekben keresni a vigaszt. Könnyű is ilyenkor a kanapéra telepedve nassolni, vagy valami kényeztető, szénhidrátdús „comfort food”-hoz nyúlni, ami a hangulatunkra is jó hatással van.

Érdemes azonban ezeken a szürke napokon is erőt venni magunkon, és ilyenkor is tudatosan egészségesebb ételeket magunkhoz venni. Lehet friss zöldségekből is laktató téli fogásokat készíteni.