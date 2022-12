Ha újévi fogadalmakról beszélünk, szinte senkinek nem a munkahelye jut eszébe. Megfogadni általában azt szoktuk, hogy az új évben lefogyunk néhány kilót, elmegyünk valahová, ahová mindig is vágytunk, több időt töltünk a szeretteinkkel. Ezek mind fontos és hasznos tervek, de mi van a munkánkkal, amely egy meghatározó része az életünknek? Hogyan legyünk elégedettek és teljesítsünk jól úgy, hogy közben nem terheljük túl magunkat? Erre hoz most néhány tippet Végh József, a K&H HR vezetője.

Készítsünk éves tervet

Gondoljuk át, mit szeretnénk elérni, hogyan fejlődhetünk, hogyan teremtjük meg a munka-magánélet egyensúlyát, mit várunk el a munkánktól, a beosztottjainktól/felettesünktől, és mindezt beszéljük is át velük. Így lesz egy tiszta képünk arról, hogy honnan hová tartunk, és mindezt hogyan érjük el úgy, hogy nem vállaljuk túl magunkat.

Tanuljunk meg „jól bánni” az időnkkel

Amikor sok a határidős teendőnk, akkor különösen fontos, hogy átgondoljuk, listázzuk, majd pedig rangsoroljuk is feladatainkat aszerint, hogy nagyon sürgős, sürgős, illetve kevésbé sürgős teendőkről van szó – ezt pedig egyeztessük le a felettesünkkel is. Így nem kell munkaidő után is dolgoznunk, könnyebben átlátjuk a dolgokat, és minimalizáljuk annak a lehetőségét, hogy kicsúszunk a határidőből.

Használjuk ki a szabadidőnket

A munkaidő lejártával kapcsoljunk át szabadidő-üzemmódra, vezessük le a stresszt mozgással, vagy épp töltődjünk fel egy moziban. Az új év jó alkalom lehet egy új képesség elsajátítására is, legyen ez egy nyelv, egy tánc, sportág kipróbálása vagy épp a főzőtudományunk elmélyítése. Ez olyan sikerélményt is jelenthet, amely növeli a magabiztosságunkat, és így nagyobb lelkesedéssel vágunk bele munkahelyi feladatainkba is.

Nyáron két hetet pihenjünk

Szünet nélkül dolgozni egész évben nemcsak a mentális egészségünket befolyásolja, de bizony a teljesítményünkre is hatással van. Ha jót akarunk magunknak, már most megfogadjuk, hogy nyáron két egész hetet kiveszünk egyszerre. „Fontos, hogy ilyenkor tényleg ne foglalkozzunk munkával! A lelki és a fizikai egészségünk szempontjából is meghatározó, hogy elég időt szánjunk a lazításra. Kipihenten és feltöltődve a munka is sokkal hatékonyabban, gördülékenyebben fog menni. Éppen ezért mi arra biztatjuk a kollégákat, hogy nyáron két hétre mindenképpen menjenek el pihenni” – hangsúlyozta Végh József.

A nyári szabadság mellett az is fontos, hogy hétvégente válasszunk olyan tevékenységet, ami valóban kikapcsol: látogassuk meg a rég nem látott rokonokat vagy próbáljunk ki egy új receptet. Emellett igyekezzünk úgy elosztani az egész éves szabadságunkat, hogy 2-3 havonta legyen egy hosszú hétvégénk, így elkerülhetjük a kiégést.