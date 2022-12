Egy ilyen randevú volt csütörtökön, úgymond fehér asztal mellett Szekszárdon, a Fritz borházban. Apropója volt a találkozónak egy könyv bemutatója is, mert Vizin Balázs társaival körbejárva a megye településeit, képpel és hanggal megörökíti, amint egy-egy település legkedvesebb, hagyományos ételét készítik. A film mellett megjelent egy könyv is, Tolna megye gasztronómiája, a gasztro megye címmel. A szép kiadású kötetben 30 település étkeinek receptjeit mutatják be sok-sok képpel, néha a forgatás során adódott történetekkel együtt.

Fotós: Mártonfai Dénes

Természetesen ezen a kulináris tanácskozáson szó volt a megye életéről, fejlődéséről, a TOP programokról, ezek között az egyik legfontosabbról, a Sió turisztikai projektről is. Ez az a kerékpárút, amelyen szép környezetben, jórészt a Sió töltésén, környezetbarát módon tekerhetünk Szekszárdról a Balatonig, illetve vízi út, a mentén épülő, épült kikötőhelyekkel, pihenőhelyekkel, ahol a túrázók számára mosdót, étkezési és zuhanyzási lehetőséget biztosítanak, sőt, alkalmasak túrakenuk, kerékpárok tárolására is.

Fotós: Mártonfai Dénes

Fehérvári Tamás elmondta, sikerekben és nehézségekben gazdag ez az év, gyarapodtak a települések, miközben gondot okoz a közelünkben dúló háború. Megemlítette, a gasztronómiai hagyomány-gyűjtés során is kiderült, a megye települései nagyon sok olyan különleges értéket rejtenek, amelyekről a nagy nyilvánosságnak nem volt tudomása, ezért is hallatlanul hasznos azok felfedezése.