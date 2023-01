A Pokolba a szerelemmel című vígjátékot 2003-ban mutatták be Renée Zellweger és Ewan McGregor főszereplésével. A történet szerint 1962-ben Barbara Novák feltörekvő írónő (Zellweger) New Yorkba érkezik, hogy új könyvével elkápráztassa a Banner House kiadót. A könyve arról szól, hogy a nőket meg kell szabadítani a szerelemtől, hogy elkötelezettség nélkül élvezhessék a szexuális együttléteket, valamint hogy a férfiak iránti igényüket tudják olyan dolgokkal helyettesíteni, mint a csokoládé. Barbara hisz abban, hogy ezek a szabályok segítenek a nőknek előrébb jutni a munkahelyükön és úgy általában az életben. Amikor azonban kiderül a számára, hogy a férfiak uralta világban elutasítják alkotását, Vikki Hiller, a szerkesztője azt javasolja, hogy találkozzon Catcher Blockkal, a Know magazin sikeres írójával (McGregor), hírhedt nőfalóval, hogy népszerűsítse a könyvét. Ám ez nem olyan egyszerű.

A vígjáték nagymértékben támaszkodik az ötvenes évek végén és a hatvanas évek elején bemutatott szexvígjátékokra. Ezek az alkotások egy fényes, pasztellszínekkel átitatott miliőt hoztak létre. A film díszleteit, a jelmezeket gondosan megtervezték, hogy visszaadják a hatvanas évek vígjátékainak hangulatát.

