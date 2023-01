Szakács Szabolcs kiemelte, hogy a tavalyi horgászokmányok érvényességi idejük alatt – egészen január 31-ig bárki nyugodtan horgászhat. Az idei állami horgászokmányok is megérkeztek már, az egyesületeknél hamarosan megvásárolhatók lesznek azok is. Ezért aki szeretne, szünet nélkül horgászhat tovább.

A 2022-es fogási naplók leadási határideje február huszonnyolcadika, ezért aki az idei állami horgászjegyét és fogási naplóját nem szeretné emelt áron megvásárolni, az a fenti időpontig – összesítve a horgászattal töltött napok számát és a zsákmányolásokat – adja le az egyesületénél.

– A horgászvizeket nem halásszák le, nincsenek befagyva így egyedül a tilalmi időszakokra kell csak figyelnie azoknak, akik a közeljövőben horgászni készülnek. A megyében ugyan nem tudok olyan helyet, ahol sebes pisztráng lenne fogható, de október harmadikától egészen március harmincegyig él a horgász tilalmi időszak rá – mondta el Szakács Szabolcs. Hozzátette: a tilalmi idők ismerete nagyon fontos. Emellett a méret- és darabszám korlátozással védett halfajokat is fel kell tudni ismerni. Tudni kell, hogy mennyit vihetünk haza belőlük, ha nem horgász tilalmi időkben akadnak a horogra.

A közeljövőben február elsejével indul a csuka tilalmi időszaka és szintén március harmincegyig tart. A tilalmi időszakkal kapcsolatban a TOHOSZ ügyvezető elnöke elmondta, a jogszabályi rendelkezés értelmében, ha annak első napja szombatra vagy pihenőnapra esik, a tilalom az azt követő első munkanapon lép érvénybe. Ha a tilalmi idő utolsó napja esik szombatra vagy pihenőnapra, akkor a tilalom az azt megelőző munkanapon végződik. Akinek a tilalmi időszakok vonatkozásában hiányos a tudása, annak érdemes átolvasnia a fogási napló és a helyi horgászrend ide vonatkozó rendelkezéseit. A TOHOSZ által hasznosított vízterületeknél változások történtek a horgászrendekben, erről érdemes minden érintettnek tájékozódnia. Az aktuális horgászrendek a TOHOSZ honlapján már megtalálhatók.

– Több vízterületen is vannak kijelölt vermelőhelyek, mint például a Duna 1493-1520 folyamkilométer közé eső szakaszán is találhatók ilyenek. Ezeken a helyeken november tizenötödike és február huszonnyolcadika között tiltott a halfogási tevékenység folytatása.

A tavaszias időjárásnak köszönhetően ebben az időszakban nem csak a ragadozó halak horgászatát kedvelők örülhetnek, ugyanúgy horogra csalható a ponty, a keszegfélék és az ezüstkárász is. Azonban a horgászok kiemelték, hogy ügyelni kell a megfelelő csali kiválasztására és felkínálására.

– A vizek hőmérséklete a téli hónapokban alacsonyabb, ebből adódóan a halak anyagcseréje lassabb, mint a nyári hónapokban, ezért kevesebb táplálékot is vesznek fel. Míg a téli időszakban inkább az édes, gyümölcsös, nyáron pedig a fűszeresebb ízeket részesítették előnyben a horgászok, megállapíthatjuk, hogy ez az elképzelés nem feltétlen állja meg a helyét. Érdemes több ízvilágot is kipróbálni, váltogatni a csalikat. És nem utolsó szempont, hogy a téli időszakban sokkal óvatosabban is táplálkoznak a halak, így a megfelelő csaliválasztás mellett a bejuttatott etetőanyag mennyisége, továbbá a damil vastagsága és a horogméret is nagyban befolyásolhatja a sikerességet. Ebben az időszakban nem szabad azt várni, hogy olyan sikeresek legyünk, mint a nyári hónapokban, az esetleges halmentes horgászat után sem szabad elkeseredni – tette hozzá Szakács Szabolcs.