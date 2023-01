Azt tartja a mondás, hogy amit csinálsz az új év első napján, azt fogod csinálni az esztendő hátralévő részében is. Én olvastam – szándékosan, mert 2023-ban is sok könyvet akarok a kezembe venni –, még pedig Szabó Krisztina Az ellopott kívánság című kötetét, amely még karácsony előtt jelent meg a Könyvmolyképző Kiadó jóvoltából, hogy még a fenyő alatt landolhasson ez az Aladdin meseátirat.

A kívánságoknak ára van…

Aliya a birodalom legügyesebb tolvaja. Egyetlen cél vezérli, hogy összegyűjtsön annyi aranyat, amennyivel végre maga mögött hagyhatja a vízhiány sújtotta Ardahant. Az álma karnyújtásnyira kerül, amikor a gyűlölt szultán legkisebb fia visszautasíthatatlan ajánlatot tesz számára. Aliyának el kell lopnia egy lámpást a palotából, cserébe pedig szabadon, gazdag emberként távozhat a birodalomból.

Hogyan lehet elviselni a vonzó, de öntelt herceget?

Ez a feladat még a lámpás elemelésénél is nagyobb kihívásnak tűnik.

Aliya kénytelen az ellenérzéseit félretéve összedolgozni a szultán fiával. Szép lassan ráébred Asmar herceg igazi természetére, és minél több időt töltenek együtt, annál nehezebb figyelmen kívül hagynia a herceg iránt érzett vonzalmát. Mégsem bízhat meg benne: ha Asmar rájön a féltve őrzött titkára, egyetlen szavával véget vethet az életének. De Asmarnak is megvannak a maga titkai. Olyan súlyos és sötét titkok, amelyek szorosan összefonódnak Aliya múltjával, és ha nem vigyáznak, nem csak a saját jövőjükre nézve lehetnek pusztító hatással – Ardahan vesztét is jelenthetik.

Már megjelenése előtt felkeltette az érdeklődésem ez a könyv, és a borítótervező pályázatot is figyelemmel kísértem. Rengeteg terv született, és minden bizonnyal nehéz lehetett a választás a sok kiváló munka közül, de örülök, hogy végül az a borító nyert, aminek amúgy is szurkoltam.

Őszintén megvallom, hogy nekem a Disney Aladdin meséje nem a kedvencem. Láttam, egyszer rendben volt, de ezután nem éreztem szükségét, hogy még többször megnézzem. Ennek ellenére Szabó Krisztina története mégis érdekelt.

Az írónő műfordítóként tevékenykedik a Könyvmolyképző Kiadónál, és olyan kötetek fordítását köszönhetjük neki, mint Sarah J. Maas, Holly Black, vagy éppen Marissa Meyer írásait, amelyek egytől-egyik nagy sikernek örvendenek világszerte. Már ezekből a szövegekből is jól látszott, hogy Szabó Krisztinának megvan a tehetsége a magas nyelvi szintű szövegalkotásra, aminek most már saját írás formájában is tanúi lehetünk.

Az írónő behatóan ismeri a romantikus fantasy zsánerét, amelynek elemeit tökéletesen építette bele saját történetébe. Nincs hiány fantáziában, kalandban és romantikában a történet során. Egy olyan világot épített fel, amely alaposan kidolgozott. A szereplők szerethetők, mondjuk, nekem nem Asmar lett a kedvencem a kötetből, hanem az egyik testvére, Zaid, akinek történetét szívesen olvasnám egy külön kötetben.

A könyv ugyebár retellingnek, meseátiratnak van titulálva, de ez a kötet sokkal több ennél. Igaz, hogy a történet első két fejezete erősen megidézi az alapjául szolgáló mesét és egy-két helyen szintén visszaköszön egy-egy elem belőle, de itt be is zárul a hasonlóságok tárháza. Inkább egyfajta összekacsintás van a két kötet között, de ez nem is baj. Így sokkal több hely jutott az egyedi ötleteknek, ami a könyv előnyévé is vált.

Kíváncsian várom Szabó Krisztina legújabb kötetét, remélem nem engedi el ezt a fülledt sivatagi világot olyan hamar és kapunk még történetet Ardahan-ból.



Szabó Krisztina: Az ellopott kívánság

romantikus fantasy, young adult

Könyvmolyképző Kiadó, 2022