Január huszadikán ünnepli Fábián, Sebestyén a névnapját, de olvasóink ezen a napon köszönthetik fel még Eutim, Eutímia, Fabiána, Sebő, Tímea, Özséb nevű ismerőseiket is.

Fábián eredete: latin eredetű; jelentése: a Fabius nemzetséghez tartozó férfi. A Fábián olyan személyiség kialakulását támogatja, aki vágyik arra, hogy másokat megértsen, és magas szinten gyakorolja az empátiát. Ugyanakkor hajlamos túlságosan is belefolyni mások magánéletébe, problémáiba, ilyenkor előfordul, hogy túlságosan aggódik, esetleg olyan dolgok miatt, melyekbe nincs beleszólása, sőt melyek miatt talán nem is kellene aggódnia. Más tekintetben könnyed, kellemes természetű személy, felelősségteljes hozzáállással. Azok felé, akik közel állnak hozzá, nem esik nehezére kimutatni, kimondani érzelmeit. Olykor szeret olyan dolgokat is halogatni, melyeket már tegnap is késő lett volna elvégezni. Valószínűleg nehezen boldogulna olyan pozícióban, ahol kissé agresszívabb vezetőre lenne szükség.

Sebestyén eredete: görög-latin eredetű; jelentése: magasztos, felséges. A Sebestyén név olyan személyiség kialakulását támogatja, akinek nagyszerű üzleti érzéke és éles esze van. Felelősségteljes, a minőség mindenféle megnyilvánulását értékelő ember. Komoly, semmiből nem csinál viccet, már fiatalon érettebb társainál, érdeklődése is más dolgok felé irányul, mint a korosztályában a többieknek. Nagyon fontos számára a család biztonsága és az otthon melege. Itt, szerettei körében érzi, hogy igazán elengedheti magát. Bármit is tűzzön ki magának célul, a tőle telhető legtöbbet megteszi annak elérése érdekében.