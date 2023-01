Alig egy hónap múlva, s február 16-tól hat napon át ismét a busóké lesz a város: vendégek tízezreit várják a mohácsi télűzésre. A hatnapos rendezvény forgatókönyve elkészült, több mint száznegyven – többségükben ingyenes – program várja majd a látogatókat. Na és persze a főszereplők, a busók és más maszkások is, ők a hírek szerint csaknem kétezren lesznek, írta a Mohácsi Újság.

A várostól mintegy négyszáz népművész, iparművész, kézműves, vendéglős kap engedélyt árusításra, így bizonyára mindenki találhat kedvére való vásárfiát, és étlen-szomjan se marad senki. Tekintettel arra, hogy esztendőről-esztendőre nő az érdeklődés a busójárás iránt, egyre többen érkeznek az eseményre, ezért már korábban is több olyan változtatást végrehajtottak a szervezők, amelyek azt a célt szolgálták, hogy elkerüljék, hogy egy-egy időpontban egy helyre koncentrálódjon a tömeg. Ezt megelőzendő a Széchenyi tér, a Deák tér és a Busóudvar mellett a Szerb templom, a Selyemgyár udvarán is felállítottak szabadtéri színpadot, ahol a többi helyszínhez hasonlóan LED-falon is lehetett követni az eseményeket, ez idén is így lesz. Újdonság, hogy idén a piacon is tartanak rendezvényeket.

Kisfarsangkor, csütörtökön három órától indul a gyerekek felvonulása a Sokac-körtől. A Széchényi-téren közben gyermek tánc- és busócsoportok bemutatóját láthatjuk majd, majd indul a szabadtéri táncház, természetesen a busókkal. Pénteken délután a Széchényi, a Busóudvar és a Deák téri szabadtéri színpadon busócsoportok és zenekarok mutatkoznak be és lépnek fel a közönség előtt.

Pillanatkép a tavalyi busójárásról (Fotó: Szabolcs László)

Szombaton délelőtt a belvárosban kinyit a népművészeti- és kézműves vásár. A Busóudvarban látványfőzés közben ismerkedhetünk Mohács ízeivel, s közben zenekarok, busók és tánccsoportok bemutatóit nézhetjük, hallgathatjuk. Délután kettő órakor indul a Botos csoport busólakodalmas menete. Négy órakor kezdődik a Zora tánccsoport bemutatója és táncháza a Tamburaiskola zenekarával a Széchenyi téri színpadon.

Farsangvasárnap, a busójárás fő napján annyiféle programból lehet majd választani, hogy most csupán ízelítőt adunk a kínálatból: délelőtt 10 órától a Kolompos busócsoport tagjaival találkozhatunk a Szerb templom udvarában, ahol a színpadon zenekarok, táncosok, busócsoportok bemutatóit is láthatjuk.

A Széchenyi téren Sokac táncház kezdődik. Déltől a Sokac-révben tánccsoportok, dudások és busók bemutatói, majd a busók csónakos átkelése a Dunán következik a programban. A nap egyik fénypontja, a busócsoportok felvonulása délután kettőkor indul. A busóavatás után indul az estig tartó szabad farsangolás és mulatság a belvárosban. A Széchényi tér közepén felállított máglyát öt órakor gyújtják meg a busók.

Hétfőn délután egy órától Kersics Anka emléktábláját koszorúzzák meg a Sokac-körben, majd a busók hagyományos házról-házra járása következik a Kóló téren és a környező utcákban. A busójárás zárónapján, kedden délután fél háromkor a Kóló térről indul a busócsoportok felvonulása. Öt órakor a Zora néptáncegyüttes lép fel a Széchényi tér színpadán, majd fél hat órakor ismét meggyújtják a máglyát és elégetik a telet jelképező koporsót.

A busójárás a Tolna vármegyeiek körében is népszerű, évről évre rengetegen keresik fel a télűző programot. Tavaly többek között a mórágyi néptáncosok is bemutatkoztak a rendezvényen.