35 ÉVE „január első tíz napjában, a Tolna megyei kistermelőktől mintegy 15700 kilogramm nyulat vásároltak föl. Ez hat százalékkal haladja meg az elmúlt esztendő januári első dekádjának mennyiségét. A Vaskúti mezőgazdasági termelőszövetkezet nyúl feldolgozójába főként Dombóvár és Szekszárd környékéről érkeztek a szállítmányok, melynek döntő hányada már az olasz üzletekbe került.”

35 ÉVE „megtartották a '88-as esztendő első szekszárdi vásárát. Tavaszias napsütésben vertek sátrakat az árusok, ám mire a bontásra került a sor, beborult. Soknak a hangulata is, hiszen mérsékelt volt az érdeklődés, de a vásárlás is. Egy malacokat árusító gazda is dohogott: »Itt voltam tavaly is az elsőn. Akkor feleannyi jószág sem volt, mint most. Viszont ilyenforma malacokat, amiket most is hoztam, ezerkettőért adtam el, most csak kilencért. De kellett a pénz.«”

