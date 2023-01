A pince végében egy 25 nm-es téglából kirakott borozót alakítottak ki 30 személy részére , a ház előtti nagy terasz 50 ember kiszolgálására alkalmas. Az ingatlanhoz tartozik egy 12 nm-es szőlőfeldolgozó, egy vizesblokk melyben a női- férfi wc, valamint mosdó van. A telekhez egy 18 nm-es mobil garázs is tartozik.

Az ingatlanhoz géppark is tartozik: 1 db bogyózó, 2 db háti motoros permetező, 2 db nagyteljesítményű fűkasza. Az épületeket riasztóval szerelték fel. Víz, szennyvíz, villany a házban, gáz az utcában került bekötésre. Az ingatlanhoz tartoznak még 200 hl bor tárolására alkalmas tartályok, kádak, fahordók, valamint 100 hl kiváló kékfrankos vörös bor is. A telek alsó Bor utca felőli 1500 nm-es része építési teleknek minősül!! Ide akár egy új lakóházat is építhet az új tulajdonos! [...]”

