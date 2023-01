Ezen a héten minden nap érintette térségünket front, naponta váltakoztak a hideg- és melegfrontok, de kettős fronthatás is gyakran jelen volt. Becslések szerint Magyarország lakosságának egyharmadát érinti valamilyen szintű frontérzékenység. Az, hogy mennyire vagyunk érzékenyek a légköri változásokra, leginkább az immunrendszerünk állapotától függ. Ennek megfelelően a krónikus betegek, idősek, gyerekek vagy éppen az állapotos nők jobban megérzik az időjárás változásait.

Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet, a reflexidő megnyúlhat, a gyorsan változó légköri helyzet az időseket és a vérnyomás panaszokkal élőket terheli meg a legjobban, valamint általános tompaság, koncentrálási zavarok jelentkezhetnek. Ezenkívül, mivel a modern korban nagyon sok olyan hatás ér minket nap mint nap, melyek gyengítik az immunrendszerünket (krónikus stressz, kemikáliák, feldolgozott élelmiszerek), és az időjárás is egyre változékonyabbá vált, nem meglepő, hogy folyamatosan növekszik a frontérzékenyek száma.

– Általában mindenkinek van valamilyen kialakult stratégiája, hogy hogyan küzd meg a fronthatásokkal, de ha valakinél először jelentkeznek erre utaló tünetek, akkor meg kell nézni, hogy a páciensnek van-e valami alapbetegsége, vagy jelen van-e valamilyen hajlamosító tényező, amely esetleg érzékenyebbé teheti a front hatásainak a megjelenésére – mondta lapunknak dr. Princz János háziorvos.

A krónikus betegségeket természetesen megfelelően kezelni kell, illetve amennyiben nem volt korábban, úgy laborvizsgálatot célszerű végezni, hogy leellenőrizzék, minden a megfelelő értéken van-e. A háziorvos hozzátette, mindenkinél más csökkenti a tüneteket: hatásosak lehetnek a bevált, akár recept nélkül kapható fájdalomcsillapítók, de ha nem, akkor vannak csak receptre kapható szerek is. Szóba jöhetnek az úgynevezett nem szteroid gyulladásgátlók, vagy a szorongásoldó gyógyszerek is jó hatásúak a fronthatások kivédésében. Gyakran szokták javasolni a magnéziumot, a különböző vitaminokat, és mint általában igaz, ilyenkor is oda kell figyelni a szervezet megfelelő „karbantartására”, tehát a kiegyensúlyozott táplálkozásra, megfelelő mennyiségű mozgásra, elegendő folyadékbevitelre. Ezzel elkerülhetők a nagyobb frontok okozta kellemetlen panaszok.

Oda kell figyelni a tünetekre

Melegfront esetén a levegő hőmérséklete és a páratartalom emelkedik, miközben a légnyomás csökken. Sok csapadékkal jár, és rendszerint már a front megérkezése előtt néhány órával tünetek jelentkeznek azoknál, akik a melegfrontra érzékenyek. A melegfront általánosan serkenti a szervezet működését (emelkedik a vérnyomás, a pulzusszám, jönnek a keringési elégtelenségek, megnő a szívinfarktus, a trombózis előfordulása, a reumás fájdalmak felerősödnek).

A hidegfront levegő-hőmérséklet és páratartalom csökkenéssel jár, a légnyomás nő. Ez a változás erős széllel és heves zivatarokkal jár. Ilyenkor lassul a szervezet működése, lecsökken a vérnyomás, nő a reakcióidő, gyakoribb lehet a szédülés, nehézkesebb lesz a gondolkodás, a légzés, megnő a mellkasi panaszok száma.