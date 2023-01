Mik a hajhullás okai?

Észrevetted, hogy a szokásosnál több hajad kerül a lefolyóba? Úgy tűnik, hogy a hajkeféd hirtelen tele van kihullott hajszálakkal? Ha igen, akkor valószínűleg te is hajhullással küzdesz, és teljesen érthető, hogy ez zavar. Végül is a hajunk személyiségünk szerves részét képezi, és senki sem szeretné, ha egyre kevesebb lenne belőle. De ne aggódj - mi segítünk! Ebben a blogbejegyzésben a hajhullás néhány gyakori okáról lesz szó, illetve arról, hogy mit lehet tenni ellene. Olvass tovább, ha szeretnéd, hogy fürtjeid rövid idő alatt újra csúcsformába kerüljenek!

Genetika

Az erős hajhullás okai közt a genetika is bizonyítottan szerepet játszik. Bár számos tényező hozzájárulhat a hajhulláshoz, mégis a genetika lehet az egyik legjelentősebb. Bizonyított, hogy a genetika közvetlen hatással van arra, hogy a kopaszodás vagy a haj elvékonyodása hogyan jelentkezik a különböző egyéneknél. Egyesek a kopaszodást vagy a haj elvékonyodását a szüleiktől öröklik, ami meghatározza hajhullásuk kialakulásának módját. A genetikánkkal kapcsolatos információk az orvosoknak is segítenek a hajhullásban szenvedők gyógyszeres kezelésének felírásában, lehetővé téve számukra, hogy az adott genetikai tényezők függvényében válasszák ki a legjobb lehetőséget. A genetika hajhullásra gyakorolt hatásának megértése kulcsfontosságú a pontos diagnózis és a kezelés szempontjából is.

Pajzsmirigy problémák

A pajzsmirigy is fontos szerepet játszik a hajhullásban, mivel olyan hormonokat termel, amelyek szabályozzák a szervezet anyagcseréjét és növekedését. Ezen hormonok egyensúlyának hiánya számos egészségügyi problémához vezethet, beleértve az alopeciát (hajhullást) is. A hormonok alacsony szintje jellemzően a sűrű és durva tapintású haj kihullását okozhatja, míg a hormonok magas szintje elvékonyodó hajhoz és kopasz foltokhoz vezethet a fejbőrön. Fontos, hogy konzultálj orvosoddal, ha pajzsmirigy zavarra gyanakszol, mivel a hormonális egyensúlyhiányt kezelni kell a meglévő vagy potenciális hajhullás kezelése érdekében.

Hormonális változások várandósság és menopauza alatt

A terhesség és a menopauza két olyan jelentős életesemény, amely tartósan befolyásolhatja a hajhullást. Általánosságban elmondható, hogy a hajhullás a terhesség gyakori, de nagyrészt visszafordítható mellékhatása. A megterhelő hormonális változások telogén effluviumot okozhatnak, ami az egyes hajszálak növekedési ciklusának eltolódása miatti átmeneti hajhullás. Szerencsére a szülés után sok nő haja 6 hónapon belül visszatér a terhesség előtti állapotba. A menopauza viszont még látványosabb hatással van a hajhullásra és sok esetben tartós alopeciát vált ki. Mivel a menopauza során az ösztrogénhez hasonló hormonok mennyisége csökken, ez a destabilizáló esemény nem feltétlenül okoz közvetlenül kopaszodást, mégis tovább növeli a nők hajlamát az erre hajlamosító örökletes tényezőkre. Mindkét esetben eddig az olyan kezelések, mint az alacsony szintű lézerterápia vagy az olyan gyógyszerek, mint a minoxidil, különféle eredményeket hoztak az örökletes kopaszsággal küzdő terhes vagy klimaxos nők esetében.

A fejbőr fertőzése

A fertőzések a hajhullás egyik fő okozói. A fejbőr gyakran a fertőzés forrása, és a seborrheás dermatitisz (korpásodás) oka lehet a bőrön lévő élesztőgombák elszaporodása. Ha ez kezeletlenül marad, akkor ritkuló hajhoz vagy egyes esetekben akár teljes kopaszodáshoz is vezethet. Más bőrfertőzések, például gombás vagy bakteriális fertőzések is befolyásolhatják a hajhullást, ezért a fejbőr megfelelő higiéniájának fenntartása és az orvosi- vagy hajgyógyász általi kezelés fontos a fertőzés okozta súlyos hajhullás megszüntetése érdekében.

Forrás: Shutterstock

Tápanyaghiány

A hajunk olyan, mintha általános egészségi állapotunk barométere lenne; ha bizonyos tápanyagokban hiányt szenvedünk, az katasztrofális hatással lehet a hajunkra. Sokan nincsenek tisztában azzal, hogy az általuk fogyasztott ételek fontos szerepet játszanak hajuk állapotában. Ha a vitaminok, ásványi anyagok és egyéb tápanyagok nem elégségesek az étrendben ahhoz, hogy támogassák az egészséges hajnövekedést, a hiányosságok idő előtti elvékonyodáshoz vagy kopaszodáshoz vezethetnek. Az olyan tápanyagok, mint a vas, a cink és a B-vitaminok mind elengedhetetlenek az egészséges tüszőkhöz, és pótolni kell őket, hogy megelőzzük a táplálékhiányból eredő töredezést. Továbbá a túlságosan kalóriaszegény étrend is hozzájárulhat az egészségtelen hajat kiváltó tápanyaghiányhoz. Bár még több kutatásra van szükség ahhoz, hogy pontos táplálkozási irányelveket lehessen meghatározni az egészséges hajnövekedéshez, a táplálkozási szakemberek egyetértenek abban, hogy a kiegyensúlyozott, fehérjét, valamint sok gyümölcsöt és zöldséget tartalmazó étrend mind a hosszú távú fizikai egészségednek, mind a hajfürtjeid élénkségének jót tesz!

Hajápoló termékekre és hajfestékekre történő reakció

A hajhullásnak számos lehetséges oka van, többek között a hajápolási termékekre vagy festékekre adott reakciók. Ha aggódsz a hajhullás miatt, fontos felkeresned egy orvost, hogy kizárhasd az esetleges háttérben álló egészségügyi gondokat. A hajhullásról bővebben itt olvashat.