Ha a vállalkozásodat működtetni és fejleszteni akarod, szükséged lesz minden energiádra ehhez. Meg kell álmodni, meg kell tudni fogalmazni a vágyaidat, majd mindezt céllá megfogalmazni és az ahhoz szükséges megteendő lépéseket egyenként megvalósítani. Nem kis munka ez, és amikor már elindult a vállalkozás, általában csak púp a hátadon az összes intéznivaló, papírmunka, hivatalba rohangálás. Nem csoda, amikor az ember a bevételre és az ahhoz szükséges lépésekre szeretne koncentrálni, akkor nagyon nehéz a napi munka után fáradtan még leülni, és kibogarászni a törvényi előírásokat, az ügyfélkapuban végzendő lépéseket, az összes szükséges háttérmunkát.

Mindennek persze meg kell lennie, hiszen így tud törvényesen működni a vállalkozásod. De ki mondta, hogy mindezt neked kell megcsinálni? Erre való a könyvelő, és ha szerencséd van, és kifogsz egy jó könyvelőt, aki lépést tart nemcsak az adószabályokkal, hanem a korral és a technikával is, akkor az online könyveléssel jócskán le tud egyszerűsödni az életed.

Mit is csinál a könyvelő?

A könyvelő az, aki a vállalkozásod pénzügyeinek a bevallását az állam, illetve a NAV felé képviseli. Ő az, aki rendezi a számlákat és a bizonylatokat, ő készíti el az éves adóbevallást, és figyelmeztet a határidőkre és a változásokra, de ezen kívül is számos beszámolót és statisztikát tud csinálni a vállalkozás pénzügyi vonatkozásairól, számviteléről.

A könyvelő naprakész mindenfajta jogszabályban, ha változás van, ami a cégedet érinti, akkor hamar informál róla. Ha kérdésed van az adózással kapcsolatban, ő elérhető, és kacifántos kérdéseknél ha nem is azonnal, de hamar tudja mondani a választ. A könyvelő kisebb cégeknél egyszeres, nagyobb vállalkozásoknál akár kettős könyvelést is tud vezetni. Ha már alkalmazottaid vannak, akkor bérszámfejtőre is szükséged lesz. És természetesen megéri a legjobbat megkeresni.

Milyen a profi könyvelő?

A könyvelés bizalmi szakma. A céged pénzügyei, minden bevétel, hogy honnan mennyi pénz áramlott be és mikor, átmegy az ő kezén. Nem mindegy tehát, hogy kiben bízunk meg: általában szükséges emberileg is kapcsolódni a könyvelőhöz, hiszen ha nem tudsz benne megbízni, akkor nehéz együttműködni. A jó könyvelő azonban megbízható, és ez magában foglalja a titoktartás betartását és azt is, hogy határidőre kész van mindennel, valamint pontos. A precizitás még a számítógépek korában sem elhanyagolható elvárás, hiszen egyetlen nulla vagy tizedesvessző, egyetlen kihagyott sor nagy galibát tud okozni.

A könyvelőnek a megbízhatóságát támasztja alá, ha van felelősségbiztosítása, és ha regisztrált könyvelő - a referenciák és a tények sok mindent elmondanak.

A jó könyvelő ráadásul hatékonyan tud kommunikálni mind az ügyfeleivel, mind szükség szerint a NAV-val is. Elérhető, tehát ha van kérdésünk megtaláljuk, nem kell napokig, hetekig üldözni.

És miért jó az online könyvelés?

Az online könyvelés során gyakorlatilag mindent számítógépen és telefonon intézel el. Legyen szó számlakivonatról vagy Szoc-Ho-befizetésről, vagy akár számla kiállításáról, mindent el lehet intézni néhány kattintással, gombnyomással. Ez azt jelenti, hogy vége a postán sorban állásnak, a borítékok és bélyegek után kajtatásnak, a nyitvatartási idő csekkolásának. A papíroknak nem szükséges kinyomtatva lennie, hiszen online ugyanúgy rajta van az adat, a könyvelő pedig hozzáfér. Arról nem is beszélve, hogy a könyvelés papírigényes szakma eredetileg, úgyhogy azzal, hogy picit több időt töltünk a számítógép előtt, jó adat papírt megspórolunk a környezetnek.

Még egy nagy előnye van ennek: nem szükséges egy városban lenned a könyvelőddel. El is utazhatsz hónapokra, sőt, akár még csak egy országban sem kell élnetek, hiszen a szerződés kötésén kívül, meg hogy nyilván egyszer azért jó személyesen találkozni, nem szükséges minden egyes alkalommal személyesen felkeresni a könyvelőt. Azt mondani sem kell, hogy ez megint csak utazási időt és benzinköltséget takarít meg számodra.

A könyvelőprogramok, szoftverek, a számlázóprogramok rendkívül biztonságosak. Jelszó védi mind a felhasználó, mind a könyvelő részéről, ezért illetéktelen nem tud hozzáférni az adataidhoz. Sőt, a könyvelő is csak azt látja a vállalkozásodból, ami az ő munkájához szükséges. Az online rendszerek ráadásul felhasználóbarátok. Pont azért egyszerű a kezelése, hogy még a nagymamád is megtanulhassa használni. Ha pedig elakadsz a könyvelőd segít a technikai dolgokban, illetve kiigazodni az elején, hogy mi hogy működik.

Mitől lesz sikeres a vállalkozásod?

A vállalkozásod természetesen akkor lesz sikeres, ha beleteszed a munkádat és az energiádat; ha tisztességesen és szorgalmasan megcsinálod, amit kell; ha a befolyó bevétel egy részét fejlesztésre fordítod, és befekteted a cégbe. Ezt a fajta konzekvens munkát nem lehet megúszni, de nem is kell. Szerencsére nagy eséllyel olyan vállalkozást csinálsz, amit szeretsz. Ha mégsem, akkor érdemes elgondolkodni: vajon

Az online könyvelés mindebben alád játszik. Időt szabadít fel számodra, leegyszerűsíti az életedet, és egyáltalán, nagyobb eséllyel tudod az energiáidat a vállalkozásodra fordítani.

Mindeközben persze nem szabad megfeledkezni a családról és a szabadidős tevékenységekről – üres vödörből nem lehet tölteni. De ha kipihened magad időről időre, ha aktív és passzív kikapcsolódásra egyaránt szánsz energiát, ha a családodra és a szociális kapcsolataidra is sok időt fordítasz, akkor jutni fog energiád a vállalkozásod virágoztatására. És még azokra a dolgokra is, amelyek a muszáj-kategóriába tartoznak: az adózásra és annak bevallására. Innen pedig már csak egy lépés a siker és a megelégedett, örömökkel teli élet.