A fodrászok feladata nemcsak a legújabb trendek követése és a megálmodott frizura elkészítése, hanem a haj minőségi ápolása is. Ezt vallja a bonyhádi fodrász, kozmetikusmester és szakoktató Palkó-Keresztes Virág is, aki egy hajregeneráló kezelést mutat be nekünk, mely megóvja a hajat, vagy ha már sérült, újraépíti a hajkötéseket.

A fodrászok feladata a haj minőségi ápolása is. Forrás: Shutterstock

– Egyre gyakrabban találkozunk vegyileg károsodott hajakkal. Ez sajnos velejárója lett az utóbbi évek frizura trendjeinek - mint például a különböző világosítási technikák (melír, ombre, balayage) - , ahol a hajvégeket szőkíteni kell. Egy nem megfelelően festett vagy szőkített haj szerkezetében roncsolódhat. Tudjuk, hogy a rendszeres festés, fésülés, hőhatás és UV behatás miatt a haj gyakran fénytelenné és szárazzá válik. Az olaplexes kezelés viszont natúr hajon is alkalmazható, amely túlzott fizikai hatásnak (fésülés) volt kitéve, vagy az állandó hajvasalás, hajsütés miatt vált töredezetté. Hosszú, szikkasztó nyár után szuper kezelés a hajnak, mikor a nap, a sósvíz és az UV sugarak kiszárították - magyarázta Palkó-Keresztes Virág. Sajnos, ha a haj már szerkezetileg sérült, hiába ápoljuk hidratáló vagy ápoló anyagokkal, szerkezetileg újjáépíteni ezekkel nem lehet. Létezik olyan szer, amely nemcsak a haj felső rétegeiben (kutikula), hanem a belsejében, az úgynevezett cortexben dolgozik, megsokszorozza a hajban levő diszulfid kötéseket és összeköti a már felbomlott és sérült kötéseket is. Hiába próbálunk ki különböző hajápoló termékeket, a hőhatások és vegyi kezelések következtében a haj roncsolódik, és veszít a szépségéből. A szokványos hajápoló termékek átmenetileg segíthetnek, de tartós megoldást a problémára a hajkötés sokszorozó nyújt, melynek összetevője a hajba jutva újra egyesíti a sérült kötéseket, és megóvja őket a további roncsolódástól. Újjá is építi a már felbomlott kémiai kötéseket, tartósan helyrehozva ezzel a korábbi sérüléseket. – Alkalmazható hajfestékhez, szőkítőhöz keverve már festett hajon, otthoni kezelésként -heti egyszer, frissen mosott hajon, tizenöt perces hatóidővel. A szalon kezelés egy- másfél órát vesz igénybe körülbelül, hajhossz és hajmennyiségtől függően. Általában ismétlő kezeléseket akkor szoktunk ajánlani, ha színváltoztatáson, szőkítésen vagy melírozáson esett át a haj. A termék újra egészségessé varázsolja a fésülködés, formázás, festés miatt megviselt hajat, így az már az első használat után puhábbá és könnyen kezelhetővé válik. Nem nehezíti el a hajat, nem zsírosítja, tartósabb a frissen festett haj fénye, rugalmasabb, ellenállóbb lesz a haj, egészségesek és erősek lesznek a hajvégek.

